Gabigol é barrado em festa de Neymar após terminar namoro com Rafaella Santos

03/01/2020 | 14:10



Parece que o namoro entre Rafaella Santos e Gabigol está bastante abalado. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o atacante do Flamengo e a irmã de Neymar não começaram 2020 muito bem.

O casal, que pretendia curtir juntos a virada em Barra Grande, na Bahia, tinha alugado uma casa na região para ficarem sozinhos - já que Gabigol não seria muito bem vindo na casa do cunhado. Porém, tudo mudou quando Rafaella e Gabigol terminaram o namoro durante a viagem, de acordo com a jornalista.

Por conta disso, a gata acabou ficando com as amigas na casa que tinha alugado, enquanto que o jogador teve que procurar às pressas um imóvel em um outro lugar. E não foi só isso. Depois da suposta briga, como Gabigol não é um dos melhores amigos de Neymar, o atleta teria sido barrado na área vip criada pelo craque do time do Paris Saint-Germain, que acabou tendo que ficar no meio do povão.

Eita! Parece que teve muitas tretas nesse ano novo, hein?