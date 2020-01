Um migrante brasileiro na França

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/01/2020 | 07:00



MEMÓRIA NA TV

Um são-bernardense na França

Entrevistado: Leonardo Tonus, da Sorbonne

No ar pelo Diário Online: www.dgabc.com.br

Leonardo Tonus, professor, poeta, músico, é a atração desta semana no programa Memória na TV. Nascido em São Paulo e criado em São Bernardo, Leo mora na França há 30 anos e leciona na Universidade Sorbonne.

Sempre que pode, ele visita o Brasil e São Bernardo. E na entrevista gravada no estúdio do Diário do Grande ABC, em Santo André, ele relaciona a importância de São Bernardo na sua formação:

Uma cidade que acolhia muito bem as pessoas.

A formação intelectual, com uma peça central: a Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato.

A formação de cidadão, a social, por conta do movimento sindical, do operariado.

“Pude adquirir uma consciência política, crítica”, conta Leonardo Tonus.

OPERÁRIOS, AQUI E LÁ

É uma entrevista repleta de encantos:

Comer churros na Praça Lauro Gomes lendo livros emprestados pela biblioteca.

Eu sempre escrevo com o coração. Escrever a partir da experiência. Seguir a escritora Conceição Evaristo, que fala em “escrevivência”.

Na França, falo de onde vim. Grande parte dos meus estudantes são emigrantes portugueses. Eu mesmo me considero um migrante fora do país na convivência com estudantes muitas vezes vindos de famílias de operários, da classe assalariada.

Um nome: Dona Belmira, professora de Português.

Uma experiência: trabalhar na favela do DER, o velho acampamento da Via Anchieta.

Uma criação: “Inquietações em tempo de insônia”, segunda antologia poética lançada por Leonardo Tonus em 2019 – a primeira, de 2017, foi “Agora vai ser assim”.

A entrevista é ilustrada com vídeos em que o entrevistado lê poemas de autores como Cecília Meirelles.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 2 de janeiro de 1990 ano 32, edição 7265

Manchete – Para Tito Costa (deputado federal), o PMDB devia ajudar Collor e adotar uma linha crítica cerrada ao PT.

Cena Política (Joaquim Alessi) – Começa hoje, na prática, o ano mais político dos últimos tempos.

Reveillon – Santistas sobem a Serra do Mar em busca de condomínios, chácaras, sítios.

O índice de turistas do Litoral chega até a 30% da população de Ribeirão Pires.

O repórter-fotográfico do Diário, Paulo de Souza, fotografa a família de José Rino Piccin, que mora na Ponta da Praia e possui uma casa no Condomínio Santa Maria, na Vila Gomes, em Ribeirão Pires.

Noventa por cento das 40 casas do condomínio pertencem a santistas; é o mesmo caso do Condomínio Estela Maris, com suas 35 casas.

Cinquenta por cento das reservas do Hotel Estância do Pilar são de santistas.

São Silvestre – Valdenor Pereira dos Santos, 21 anos, do Sesi/Santo André, ficou em segundo lugar na 65ª tradicional prova paulistana; em primeiro chegou o tetra equatoriano, Rolando Vera.

Acidente – O vereador José Vicente Guerra, de Santo André. acidenta-se com moto na Rodovia Rio-Santos e é internado na UTI do Hospital Albert Einsterin.

Em 2 de janeiro de...

1915 – A I Guerra. Da manchete do Estadão: Combates de artilharia em toda a linha.

1920 – O corretor Aristides Leite, de Santo André, faz o donativo de 1 conto de réis para as obras da nova igreja local, a futura Catedral do Carmo.

1940 – A II Guerra. Do noticiário do Estadão: (Reuter, agência inglesa) – Stalin, chefe do governo soviético, solicitou a Hitler a remessa, pela Alemanha, de 200.000 técnicos, engenheiros e peritos, com a incumbência de reorganizar a vida econômica russa, especialmente o sistema de exportação.

1945 – Dino Guazzelli nasce em São Bernardo, filho de Settimo Guazzelli e Ada Guazzelli. Um dos mais antigos colaboradores desta página Memória. Faleceu no auge da criatividade, em 2013.

1950 – O governador Adhemar de Barros promulga a lei 613, que cria ginásios estaduais nas cidades que tiveram, em 1948, mais de 120 conclusões do curso primário, entre elas São Bernardo. Estava nascendo o Ginásio João Ramalho.

1960 – Vicente Scarpelli, morador de Santo André, completa 100 anos.

1975 – Treze operários morrem em acidente no trecho IV da estrada de serviço das obras de construção da Rodovia dos Imigrantes.

Santos do Dia

Argeu

BASÍLIO MAGNO E GREGÓRIO NAZIANZENO. Bispos e doutores da Igreja proclamados em 1568.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 2 de janeiro:

No Maranhão, Bacuri

Na Paraíba, Baía da Traição e Gurjão

Em Minas Gerais, Capela Nova

No Espírito Santo, Castelo

No Rio Grande do Norte, Lagoa Nova

Em Alagoas, Maravilha

Fonte: IBGE