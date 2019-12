29/12/2019 | 10:11



Será que o casal Fernando e Maiara acabou? Os sertanejos deixaram de se seguir no Instagram, e, no sábado, dia 28, foi possível perceber que a cantora tirou de seu feed as fotos com o, até então, amado.

Na madrugada de domingo, 29, apareceu nos Stories ouvindo, com cara de tristeza, a canção de sua dupla com Maraisa, Minha Pessoa Errada, cuja letra diz:

Não precisa

A gente terminar com briga

Você já me fez tão bem

Merece ser feliz e eu também.

Os fãs, é claro, já foram às redes sociais pedir a volta do casal, que está junto desde março desse ano. Em julho, eles terminaram, mas anunciaram a volta cerca de um mês depois.