Cantora de K-pop é hospitalizada após sofrer acidente no palco

27/12/2019 | 11:11



Que susto! A cantora Wendy, do grupo de K-pop Red Velvet, se acidentou durante um ensaio para a gravação de um especial de Natal. Ela caiu do palco e acabou quebrando o quadril.

A gravadora do Red Velvert, SM Entertainment, infromou em comunicado que Wendy, nome artístico de Son Seung-wan, foi levada para o hospital e passou por uma bateria de exames para detectar as lesões sofridas no lado direito do corpo da artista. Ela teve ferimentos no rosto e quebrou o quadril e o pulso.

As demais integrantes do grupo seguirão cumprindo a agenda paralela, dando sequência as suas carreiras solo, enquanto aguardam a recuperação de Wendy para retomar as apresentações em grupo.

Wendy não foi a única a se acidentar durante a gravação do especial de Natal. Solas, do grupo Mamamoo, também caiu do palco e acabou se machucando, mas tendo apenas escoriações leves.