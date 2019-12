Princesa Charlotte se recusa a largar flores que ganhou de fã

27/12/2019 | 10:11



Momento fofura! Após a missa de Natal, os membros da realeza deram um show de simpatia ao conversar com fãs que aguardavam do lado de fora da catedral, em Sandringham, interior da Inglaterra. Eles ganharam presentes e interagiram com as pessoas que ali estavam, mas um momento chamou a atenção: a princesa Charlotte ganhou flores de um menino!

A situação para lá de fofa rendeu alguns registros, inclusive mostrando que a pequena, filha de Kate Middleton e príncipe William, se recusou a entregar as flores para policiais que estavam por lá para auxiliar a família real.

Segundo informações do Daily Mail, o presente foi dado por James Heather, de seis anos de idade, que escolheu ele mesmo as flores, que são as preferidas de sua mãe, Nakita.

Aliás, Nakita deu detalhes sobre a interação ao Mirror Online:

- Quando eles saíram da Igreja, Kate veio e disse: elas são para Charlotte? E então James disse que sim e deu as flores. Charlotte parecia bem tímida, mas dava para ver que ela estava feliz e então ela disse: obrigada.

James estava tão empolgado, mas acho que ele ficou bastante impressionado com ela.

No vídeo, após a princesa receber as flores de seu admirador, é possível ver que ela se recusa a dar o buquê para a policial que estava por lá para ajudá-la - os outros membros da realeza estavam ganhando seus presentes e dando para os oficiais, para poderem ficar com as mãos livres e continuarem a interagir com outras pessoas:

- O que deixou tudo ainda mais adorável foi que eu a vi indo embora e as outras pessoas estavam dando suas flores para que seus oficias de proteção segurassem, mas ela apenas não largou as de James. Ela as segurou em suas mãos o tempo todo.

Muito amor, né?