Rainha Elizabeth II compartilha mensagem de Natal e Kate Middleton e príncipe William fazem aparição com os filhos

Tradicionalmente, a Rainha Elizabeth II divulga um vídeo de Natal em que relembra alguns acontecimentos do ano. O vídeo, publicado nas redes sociais da família real, chamou a atenção pelo fato de a monarca ter exibido fotos de seus familiares, como seu pai, o rei George VI, seu filho, príncipe Charles com a esposa, Camilla Parker Bowles, seu marido, príncipe Philip e seu neto, príncipe William com a família - a esposa Kate Middleton e os três filhos do casal, George, Charlotte e Louis.

Quem ficou de fora da homenagem foi príncipe Harry e Meghan Markle. Segundo informações da revista Us, há um motivo para isso: de acordo com especialistas, as fotos apenas incluem o antecessor da rainha e seus herdeiros diretos. Lembrando que, por ordem, quem deve assumir o trono é Charles, seguido de William, George, Charlotte e Louis.

E falando em William, Kate e os filhos, a família marcou presença em uma missa que aconteceu na Igreja St. Mary Magdalene, em Sandringham, no interior da Inglaterra! Eles estiveram por lá ao lado de outros membros da realeza, como príncipe Charles. Quem ficou de fora foi o caçula, Louis, que tem apenas um ano e meio de idade.

Logo depois, a família interagiu com fãs que aguardavam do lado de fora e a princesa Charlotte acabou ganhando um presente especial: um flamingo! Segundo informações do Daily Mail, a lembrancinha foi dada por uma moça, chamada Gemma Clark, que ainda afirma ter ganhado um abraço, tanto de Charlotte, quanto de George:

- Eu nunca havia visto a família real. Essa é a minha primeira vez em Sandringham e eu adoraria fazer isso de novo, disse.

Passando o Natal longe da Inglaterra, Meghan Markle e príncipe Harry não deixaram de fazer a felicidade dos fãs ao compartilhar o cartão natalino da família! Por meio do Twitter da fundação The Queen's Commonwealth Trust, presidida pelo casal, há uma foto de Archie Harrison com os papais e a seguinte mensagem:

Apenas compartilhando o cartão de Natal mais fofo de nosso presidente e vice-presidente, o Duque e a Duquesa de Sussex. Feliz Natal para todos!

Muito amor, né?