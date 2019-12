History aposta em maratona de séries neste fim de ano

Da Redação



26/12/2019 | 07:50



Os apaixonados por séries não podem perder as duas supermaratonas no canal History, nos dias 30 e 31, com Trato Feito e Quem Dá Mai$?. A programação especial traz 24 horas de episódios de cada uma das séries.

Exclusiva do canal, a Trato Feito (exibida dia 30 a partir das 17h25) não se trata de qualquer negócio de troca. A produção é ambientada na Pawn Shop Gold & Silver, a maior e mais importante loja de penhores de Las Vegas, e que está há três gerações com a família Harrison.

Já o Quem Dá Mai$? é uma produção que tem sido considerada fenômeno no mundo dos leilões, entrega personagens incomuns que arriscam e apostam seu dinheiro na esperança de encontrar um grande tesouro escondido nos depósitos. A série será exibida dia 31 a partir das 18h15.