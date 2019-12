Almoço comunitário reúne 2.000 pessoas no Parque São Bernardo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/12/2019 | 14:51



Preparar um almoço especial para familiares e amigos no dia de Natal já é tradição. Com esse espírito natalino que, em mais um ano – ao todo, já são 21 anos -, a família Lemes, no Parque São Bernardo, em São Bernardo, prepara o tradicional almoço comunitário, com o objetivo de ajudar famílias carentes. Pelo menos 2.000 pessoas puderam almoçar no evento, que aconteceu na Emeb (Escola Municipal de Ensino Básico) Professora Maria Therezinha Bessana.

A escola ficou aberta desde às 9h para os preparativos, e o almoço foi servido às 13h. Para o cardápio, foram preparados arroz, feijão, macarrão à bolonhesa, farofa, frango e salada de alface, tudo acompanhado por refrigerantes e a sobremesa, o arroz-doce. Ao todo, pelo menos 130 quilos de alimentos foram servidos. Neste ano, mais 1.000 pessoas doaram os itens e brinquedos para a comemoração.

“Em mais um ano, ficamos felizes em contribuir no almoço dessas pessoas. Sabemos que transformamos o Natal dessas famílias”, comenta a matriarca e criadora da ação social, Maria Aparecida do Rosário Lemes, 92 anos, mais conhecida como dona Cotinha, que fez questão de ser a primeira da fila para conferir todas as panelas com as comidas.

A dona de casa Gisele Silva, 27 anos, que está grávida de 7 meses, foi a primeira a montar seu prato no almoço e agradece pela oportunidade. “Fiquei sabendo (do almoço) por vizinhos, é a primeira vez que venho e estou muito feliz”, destaca.

Durante o dia, as crianças puderam participar de gincanas, pularam em cama elástica e comeram algodão-doce e pipoca. O Papai Noel distribuiu pelo menos 350 brinquedos, todos arrecadados desde setembro por voluntários.

"Foi um dia diferente para mim. Gostei das brincadeiras e de comer pipoca", comenta Yasmin Aparecida, 7 anos.