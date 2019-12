Carille deve voltar para o Oriente Médio após ser demitido do Corinthians

25/12/2019 | 13:50



Embora tenha sido cogitado em alguns clubes brasileiros, o técnico Fábio Carille não deve iniciar 2020 trabalhando no Brasil. O ex-treinador do Corinthians tem conversas para voltar a trabalhar em clubes do Oriente Médio e deve definir seu futuro nos próximos dias.

De acordo com a imprensa árabe, o treinador tem conversas com o Al Ain, da Arábia Saudita. O Estado apurou com pessoas próximas de Carille que ele está decidido a não trabalhar no Brasil em 2020 e que o Oriente Médio seria a opção mais interessante para o momento, já que ele teve uma passagem recente pelo Al-Wehda, também da Arábia.

Carille teve seu nome especulado no Atlético-MG, ainda durante o Campeonato Brasileiro. O clube mineiro chegou a ter uma conversa com o treinador, mas não teve acerto, justamente, porque o treinador pretende voltar para o exterior.

A possibilidade de voltar a trabalhar no Oriente Médio pode fazer com que Carille refaça parte de seus planos. A ideia inicial era passar um período na Europa, fazendo cursos e se aprimorando com mudanças da forma de ver futebol, sob o ponto de vista tático.

O treinador foi demitido do Corinthians no começo de novembro. No clube paulista, somando duas passagens, ele comandou a equipe na conquista do Campeonato Brasileiro de 2017. E levou o time ao tricampeonato paulista em 2017, 18 e 19.