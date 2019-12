Um quarto dos cursos superiores da região é reprovado pelo MEC

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



24/12/2019 | 07:00



Um em cada quatro cursos ofertados por instituições de ensino superior do Grande ABC apresentaram resultado insatisfatório no CPC (Conceito Preliminar de Curso) 2018, índice do MEC (Ministério da Educação) que leva em conta a nota do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e a qualificação do corpo docente e da infraestrutura das universidades. No total, 111 graduações ofertadas entre as sete cidades passaram por avaliação do governo federal, sendo que 24,2% delas apresentaram nota 2 em escala que vai de 1 a 5.

A maior parte das carreiras (59,2%, ou 66 delas) estão no patamar 3, o limite aceitável pelo MEC. Outras 12,3% das graduações (14 delas) alcançaram índice 4 – nenhuma foi avaliada com conceito 5. Além disso, cinco cursos não tiveram pelo menos dois estudantes concluintes participantes do Enade e, por isso, aparecem com o indicador SC (Sem Conceito).

Graduações que apresentam índices 1 e 2 passam por supervisão técnica e poderão sofrer sanções caso não apresentem tendência de melhora nos próximos meses. Outras punições previstas pelo governo são o impedimento de participar de programas federais.

As graduações avaliadas em bacharelados foram administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo. Já os cursos tecnológicos analisados são comércio exterior, design de interiores, design de moda, design gráfico, gastronomia, gestão comercial, gestão de qualidade, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

OUTRO LADO

O Grupo Anhanguera considerou que a maior parte dos cursos avaliados nas unidades do Grande ABC obteve desempenho satisfatório, o que “reforça a qualidade acadêmica da instituição”. A instituição observou ainda que a “construção da qualidade na educação é um processo e, por isso, realiza melhorias continuamente, como a ampliação e aquisição de equipamentos para laboratórios e clínicas, capacitação do corpo docente, além de adequações nos campi”.

Conforme a Metodista, o curso de tecnologia em gestão de recursos humanos poderá receber nova visita de avaliação. Coordenador nacional da educação Metodista, Eduardo Penna considera que na ocasião será possível “demonstrar a qualidade satisfatória da graduação”, que já foi contemplada com índice 4 em 2011 e “teve a renovação de reconhecimento automática até agora”.

Rodrigo Cutri, reitor da FSA (Fundação Santo André) observou que os cursos da instituição tiveram seu resultado de CPC afetado pelo Enade, “pois não houve engajamento e estudo do corpo discente”. “Reforçamos que a Reitoria tem envidado esforços para melhoria promovendo maior envolvimento do corpo docente e discente bem como novas avaliações em sala de aula no estilo Enade. Temos também envolvidos os alunos desde o último Enade para uma melhor conscientização.” Ainda segundo o reitor, em outros índices que medem empregabilidade e corpo docente, “o aluno da FSA reconhece que os cursos o preparam muito bem para o mercado de trabalho”.

As demais instituições de ensino superior citadas na reportagem não se manifestaram a respeito do desempenho alcançado até o fechamento desta edição.

