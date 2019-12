A propósito da vigília do Natal

Ademir Medici

24/12/2019



“Infelizmente, não pude ir ao simpósio do IHGSP, mas fiquei contente em ver que havia bastante gente no evento. Os temas das apresentações foram bem interessantes. Eu gosto muito do poema O Caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac. Já declamei um trecho numa caminhada noturna, em frente ao Mosteiro de São Bento, onde Fernão Dias está sepultado. E o futebol acabou conectando o mosteiro ao Grande ABC, através da Associação Atlética São Bento, de São Caetano – homenagem ao antigo time do Colégio São Bento, que foi bicampeão paulista nos tempos do amadorismo.”

Sérgio Paz, integrante do Memofut, ciclista das Copas do Mundo, caminhante noturno, incorporador do espírito e modos de Charles Miller, o que trouxe o futebol da Inglaterra para o Brasil.

------

Está montado na Praça da Sé o maior presépio de São Paulo, cercado pelos moradores de rua que tomam as escadarias da Catedral e todo o triângulo histórico paulistano por onde se estende o Natal Luminoso deste ano da graça de 2019.

O presépio real caminha pelas ruas São Bento, Direita, Quinze de Novembro, Praça do Patriarca, Largo São Francisco.

Nem a luminosidade natalina tira a tristeza de ver os verdadeiros miseráveis da história.

Diário há 30 anos

Domingo, 24 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7258 Manchete – Collor (presidente eleito) abre a fase de transição na primeira semana de janeiro. Em 24 de dezembro de... 1914 – A I Guerra. Da manchete do Estadão: os aliados continuam a progredir ligeiramente na Bélgica e na França. - Nas igrejas de Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires continua com grande assistência a prática das novenas de Natal. 1919 – Tem início as festividades do Natal na catedral provisória de São Paulo, a igreja do Convento do Carmo. Nota – Construía-se a Catedral da Sé. 1939 – Os cariocas tornam-se campeões brasileiros de futebol. Vencem os paulistas por 4 a 1 em jogo disputado no campo do Vasco da Gama. - As solenidades do Natal, em São Paulo, são realizadas em outra catedral provisória, agora transferida para a igreja de Santa Filomena. - A II Guerra. Do noticiário do Estadão: as Américas protestam contra as atividades de navios beligerantes nas suas águas. 1948 – Criados o Município de São Caetano, com o apêndice “do Sul”, os Distritos de Paz de Diadema e Riacho Grande, em São Bernardo, e o 2º Sub-distrito de Utinga, em Santo André. 1958 – Realizado plebiscito no Distrito de Diadema e a população aprova sua elevação a município, separando-se de São Bernardo.

