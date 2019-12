Gerson Brenner completa 60 anos de idade e filha comemora: Momento único

23/12/2019 | 12:11



Você lembra de Gerson Brenner? O ator ficou conhecido por novelas como Top Model e Rainha da Sucata, tendo sido vítima de uma tentativa de assalto em 1998, quando fazia parte do elenco de Corpo Dourado, tendo levado um tiro na cabeça e, por isso, ficado com a fala e a locomoção afetadas.

Pois no último domingo, dia 22, ele completou 60 anos de idade. E, para comemorar, ganhou uma comemoração em família. Anna Haas, filha mais velha do ator, compartilhou uma foto no Instagram em que aparece com o pai e a mãe, Neca Haas, ex-mulher dele, e se derreteu pela família.

Momento único que dispensa legendas. Ter os meus pais, comigo, é lindo demais. Amo vocês! Feliz aniversário, pai!

Lembrando que em outubro e novembro deste ano, Gerson ficou 40 dias internado após ter tido episódios de sonolência fora de seus padrões normais. Agora, no entanto, ele passa bem.