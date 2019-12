Retorno à Diadema de 1973...

Ademir Medici



A Memória de hoje, como a de ontem de Mauá, é feita com a colaboração da pesquisadora Maria Claudia Ferreira, coordenadora do Grupo Facebook Fotos Antigas de Santo André.

“Privilegiado por sua localização física em relação a São Paulo, São Bernardo e Santo André, Diadema viu, em 1960, após a emancipação, sua primeira indústria instalada, a Maryukyu, hoje Kubota Tekko do Brasil, fabricante de tratores. Mas já trazia em sua bagagem do tempo do vínculo com São Bernardo as Solidor, Inbra e Gordon.”

IBGE, Coleção de Monografias, edição que contempla o município de Diadema, 1973.

O aniversariante Diadema, 60 anos de autonomia político-administrativa, ganhava, com a série de monografias do IBGE, uma síntese histórica fácil de ser entendida:

Desde 1700 quase toda a área do município pertencia à Ordem Religiosa dos Jesuítas.

Existia na atual Rua Manoel da Nóbrega, antiga Vila da Conceição, a casa grande, construção de taipa em cuja capela cultuava-se Nossa Senhora da Conceição.

Era passagem obrigatória de tropeiros que levavam carregamento de sal, farinha, pólvora e tecidos para abastecer a mina de ouro do Embu, então descoberta.

Cessada a corrida ao ouro, ficou sendo apenas passagem na rota Santo Amaro-Mogi das Cruzes – cortando o Grande ABC.

O TEMPO PASSA...

Já em 1973, a monografia de Diadema oferece informações sempre úteis:

Área: 24 km²

Município instalado em 1960, comarca criada em 1964 (terceira entrância). Militavam no foro local oito advogados.

78.024 habitantes (Censo Demográfico de 1970)

13 vereadores

273 fábricas

846 ruas

Quatro hospitais

Diário há 30 anos

Sábado, 23 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7257

Manchete – Collor (presidente eleito) diz que haverá recessão

A economista Zélia Cardoso, assessora do PRN, prevê crescimento econômico no novo governo.

São Caetano – Obras de elevação das pistas centrais da Via Anchieta, no km 13, podem agravar cheias em São Caetano.

O alerta é de Ivânio Sérgio Mantovani, integrante da Comissão de Combate às enchentes de São Caetano.

Cultura & Lazer – Casas trazem o sabor do Norte. Espalhadas por toda a região, esses estabelecimentos oferecem comidas e objetos típicos, além de acolher conterrâneos.

Reportagem: Francisco de Gois Filho, com fotos de Luciano Vicioni

Em 23 de dezembro de...

1894 – Cento e vinte e quatro fabricantes de carvão da região enviavam carta à Câmara Municipal de São Bernardo reclamando sobre o imposto excessivo cobrado. Alegavam pouco lucro. O líder dos carvoeiros era Giovanni Suster.

1914 - A I Guerra. Da manchete do Estadão: “A guerra só terminará com a vingança do direito ultrajado, com a reconquista das providências francesas, da restauração da Bélgica e aniquilamento do militarismo prussiano”.

Segue para a Estação de São Caetano o médico legista Marcondes Machado, a fim de autopsiar o cadáver de um homem esmagado por um trem da São Paulo Railway.

1919 – Estrada de Ferro São Paulo Railway promete restabelecer o último trem de subúrbio entre as estações da Luz e São Bernardo (Santo André), das 19h05 às 19h30.

1924 – Rádio Clube de São Paulo realiza o primeiro dos seus grandes concertos, sob a direção do diretor artístico, maestro José Manfredini.

1934 – Inaugurada a Sociedade Rádio Atlântica, de Santos, PRG-5, 720 kcs, A Voz do Mar.

Os jornais traziam a programação de emissoras como as rádios São Paulo, Cruzeiro do Sul, Educadora Paulista, Cultura, Record, Difusora, Hertz de Franca, Clube de Santos, Clube de Ribeirão Preto, Excelsior e Cosmos.

No Grande ABC as primeiras três emissoras apenas seriam inauguradas na década de 1950.

Amistoso no Parque Antarctica entre Corinthians 1, Palestra 0, marca a presença do andreense Begliomini, o Coco do Primeiro de Maio, que substitui Narciso na zaga Palestrina.

Begliomini jogaria anos depois no próprio Corinthians. Foi das seleções paulista e Brasileira, uma das glórias do futebol andreense.

1939 – Circula o nº 1 do Correio dos Municípios.

A II Guerra. Do noticiário do Estadão: calcula-se em 30 mil o número de soldados russos mortos em combate e pelo frio, na frente Norte da Finlândia.

1959 – Noticiada a morte de Victor Costa, das Organizações Victor Costa: TV Paulista Canal 5 (hoje Globo), Rádio Nacional (hoje Rádio Globo) e Rádio Excelsior (hoje CBN). Ele tinha 52 anos e foi sepultado no Cemitério da Consolação.