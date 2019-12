Karina Bacchi anuncia durante vídeo que Amaury Nunes vai assumir a paternidade de Enrico

22/12/2019 | 14:10



Karina Bacchi está com um reality show da sua família em seu canal do YouTube. E foi por lá que a atriz anunciou que seu marido, Amaury Nunes, assinou os documentos do pedido de paternidade de Enrico.

O anuncio aconteceu durante a festa de um ano de casamento dos dois onde Karina entregou uma carta de seu filho, Enrico, para o esposo, na qual ele pedia a assinatura do documento da paternidade.

Por toda a sua dedicação, cuidado, e pelo seu amor, a mamãe achou que seria uma boa hora de realizar um sonho seu, que tanto esperava. Está preparado? Após sua assinatura, vamos dar entrada ao pedido de paternidade. Então, seremos também pai e filho, para sempre. Porque no coração acho que sempre foi assim. Desde que Deus desenhou nosso destino. Te amo, papai!

O apresentador ficou visivelmente emocionado ao ler a carta, e claro, chorou muito! Lembrando que Enrico nasceu em 2017, foi concebido nos Estados Unidos através de uma inseminação artificial de Karina Bacchi com um doador de esperma anônimo.