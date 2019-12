Luísa Sonza fala que casamento com Whindersson Nunes é perfeito e por isso as pessoas têm inveja

22/12/2019 | 14:11



Luísa Sonza apareceu mais uma vez se declarando para Whindersson Nunes! A cantora estava no salão de beleza e decidiu matar o tempo respondendo perguntas dos seguidores no Instagram. A loira foi perguntada sobre diversos assuntos, entre eles o motivo de as pessoas sentirem tanto inveja do casamento com o humorista. A voz de Boa Menina falou o que pensa sobre o assunto:

Porque é perfeito. Whindersson, te amo! Que fofura! Os dois são casados há quase dois anos e vivem trocando declarações nas redes sociais. Além da vida amorosa, a loira também comentou um pouco sobre os planos profissionais para 2020. Ela disse que pretende fazer mais shows no próximo ano e atender a demanda de pedidos, algo que ela não conseguiu fazer este ano por conta do Dança dos Famosos.

Por mais que a gaucha tenha diminuído o número de apresentações por conta do quadro do Domingão do Faustão, mesmo assim foi dito que ela não se dedicou inteiramente à atração, se atrasava sempre e isso prejudicou a relação da musa com toda a produção do programa. Babado!