Polícia rodoviária apreende 160 quilos de drogas após perseguição em São Bernardo

Yara Ferraz



22/12/2019 | 13:10



Após uma perseguição, iniciada com monitoramento na Rodovia dos Imigrantes, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 160,5 quilos de pasta base de cocaína em um Saveiro, no fim desta manhã. O motorista, que bateu em outros dois veículos no bairro Areião, em São Bernardo, fugiu.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo ia em direção ao pedágio do km 32 da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, porém, ao avistar operação de fiscalização, ele fez um desvio. Por meio de monitoramento via CCO (Centro de Controle Operacional), foi visualizado nas câmeras que o automóvel entrou na interligação e fez um retorno dentro do pátio da Ecovias, tomando como destino a pista Norte da Via Anchieta.

Quando o motorista percebeu que estava sendo acompanhado por uma viatura do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), ele adentrou na comunidade do Areião. O carro bateu em outros dois veículos na Rua do Cruzeiro e o motorista acabou fugindo. Não houve feridos no acidente.

Na caçamba do saveiro foi localizada a droga, que ainda deve passar por perícia, mas que aparentemente é a pasta base utilizada para a fabricação de cocaína. O caso está sendo registrado no 1º DP (Centro) da cidade.