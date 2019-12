Gloria Maria recorda o momento em que descobriu o tumor no cérebro: - Quando olhei a cama era um mar de sangue

22/12/2019 | 12:11



Gloria Maria passou por um susto e tanto recentemente ao descobrir um tumor no cérebro. A apresentadora realizou uma cirurgia e já está bem. Agora, em nova entrevista ao O Globo, ela deu mais detalhes de como foi o momento em que descobriu o problema de saúde:

- Fui a um jantar na casa da [jornalista] Silvia Sayão, em homenagem ao Sérgio Chapelin [âncora]. Voltei uma e pouco da manhã, com um produtor do programa [Globo repórter]. Como não tenho o hábito de comer em festa ? acho ruim estar cheirando a comida quando alguém cumprimenta, sabe? ?, cheguei em casa com fome. Comemos um pedaço de presunto de Parma, eu o deixei no portão, ele pegou um Uber e foi embora. Depois disso, pela cena, acho que entrei, fui à geladeira, peguei uma garrafa d?água e, quando saí para a copa, desmaiei.

Ela continua:

- Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e, não sei como, caí, mas levantei. Subi as escadas, fui para o meu quarto, tirei a roupa e deitei. Era de sexta para sábado. De manhã, tipo 8 horas, acordo com a minha filha Laura: Mamãe, mamãe, você vomitou? Quando olhei a cama era um mar de sangue. Joguei quatro travesseiros fora.

Gloria ainda comentou sobre a reação das filhas, Maria e Laura, de 12 e dez anos de idade, respectivamente:

- No dia da queda, a Laura disse: Mamãe você está falando estranho. Quando olhei no espelho, minha boca estava de um lado e a língua, do outro (risos).

No momento, ela realiza sessões de radioterapia e afirma ter ganhado uma segunda chance:

- Eu renasci. Tive o privilégio de viver outra vida depois de tudo que já aprontei.