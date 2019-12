Ano próspero e de avanços à região

Do Diário do Grande ABC



O 2019 se encerra de forma extremamente positiva ao Grande ABC. Ano em que uma das regiões mais importantes para o desenvolvimento do Brasil voltou a figurar como prioridade no cenário nacional. Conquistas foram possíveis graças ao empenho da bancada regional na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Fato notório que a união de forças é principal maneira de respondermos aos anseios da população. Não canso de falar sobre a enorme honra e satisfação em representar os mais de 2,7 milhões de moradores do Grande ABC no maior Parlamento da América Latina. Por aqui, aprovamos, debatemos e propomos diversos avanços à região. Faço questão de citar alguns deles para justo reconhecimento do empenho constante dos parlamentares eleitos.

Aprovamos a criação do IncentivAuto, programa estadual de fortalecimento ao setor, que, entre outros benefícios, garantiu a permanência da GM em São Caetano. Além de seguir na região, a montadora anunciou novos investimentos na planta do Grande ABC, gerando mais emprego e renda. Logo depois, autorizamos ao governo do Estado obtenção de crédito para início de obras à construção do Piscinão Jaboticabal. Obra de grande importância e necessária ao combate às enchentes. Na divisa de São Caetano, São Bernardo e São Paulo será construído o maior piscinão da América Latina, que beneficiará diretamente mais de 500 mil habitantes. A essas ações devemos acrescentar a destinação de emendas parlamentares de cada deputado para as sete cidades.

Agora, a notícia mais recente é a atuação do deputado federal Alex Manente, autor da PEC da Prisão em Segunda Instância, que articulou junto ao Senado Federal empréstimo de US$ 50 milhões (R$ 203,6 milhões) para que Santo André possa realizar a construção do Piscinão na Vila América e a conclusão do complexo viário Cassaquera. Como coordenador da Frente Parlamentar em Apoio ao Grande ABC, fico entusiasmado com todas essas ações, que irão proporcionar mais qualidade de vida ao nosso povo. Quando propus a criação dessa frente, era esse o principal objetivo. Convergir os pensamentos e esforços por região mais forte e próspera. Creio que estamos no caminho certo e tenho a confiança de que 2020 será ano ainda melhor para o Grande ABC.

Do aspecto pessoal, 2019 foi mais do que especial. Aqui, faço destaque de nossa atuação para São Caetano. Em nove meses de mandato, conquistamos cerca de R$ 18 milhões de investimentos. São recursos para as áreas da saúde, educação, assistência social e esporte. A cidade, que não tinha representante na Assembleia há quase duas décadas, começa a colher os frutos de ter defensor diário da sua população. Que 2020 seja ainda melhor para todos nós!

Thiago Auricchio é deputado estadual e coordenador da Frente Parlamentar do Grande ABC.

PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

Volte, amigo!

Sinto falta das sempre pertinentes missivas do meu conterrâneo, o doutor José Bueno de Lima, conceituado procurador aposentado da municipalidade ‘batateira’ publicadas nesta nobre e democrática coluna Palavra do Leitor. Espero que ele continue garboso e vigoroso! Que Santo Ivo o tenha como pupilo sempre!

João Paulo de Oliveira

Diadema

Sonho e realidade

O Palmeiras é time piadista! Sonhou com Sampaoli e acordou com Luxemburgo como técnico da equipe. É a mesma coisa que planejar as férias para Punta Cana, na República Dominicana, e passá-las na Praia Grande, no Litoral paulista. Agora sem Copinha, sem Mundial e ‘semPaoli’. Acho que em 2020 o Verdão vai cair.

Thiago dos Santos

São Caetano

Ídolos e inimigos

Quando o comandante da maior Nação da América do Sul tem como adversários a menina Greta, os professores, o papa e os artistas, e tem como ídolos Augusto Pinochet e o demônio em pessoa general Brilhante Ustra é porque está comprovado que a população brasileira realmente não sabe votar, como bem disse Edson Arantes do Nascimento. E pensar que esse povo começou o ano festejando porque iria conseguir comprar uma arma, e termina este mesmo ano não tendo condições nem de comprar um quilinho de carne para o churrasco. Mas tenhamos paciência com eleitores do ‘Bozo’, porque o cérebro deles é igual caixa-preta, só abre depois da tragédia. Faz arminha com a mão, faz!

Ulisses Noronha

São Caetano

13º Salário

Se já não bastasse o escândalo provocado pelos vereadores de São Bernardo, agora os 21 de Diadema procuram imitá-los, não com a aprovação, mas com o pagamento do 13º salário, conforme noticia deste Diário (Política, dia 17). No caso de Diadema já existe lei aprovando o abono, mas não vinha sendo cumprida por suspeita de que fosse inconstitucional. Interessante como projeto de lei passa pela Comissão de Constituição e Justiça e é aprovado sem avaliação mais criteriosa sobre sua constitucionalidade. E o mais vergonhoso, no meu entender e, certamente de milhares de outros munícipes, é a atual mesa diretora da casa simplesmente e tão somente determinar o pagamento, se esquecendo, seus integrantes, de que o cargo de vereador não é profissão. Mas bancadas petistas de São Bernardo e Diadema permaneceram caladas. Justificativa é a de que o STF (Supremo Tribunal Federal) admite o pagamento. Lógico! Até porque, cada ministro recebe mensalmente R$ 39,2 mil. Isso até pode ser legal, mas é imoral. Que eleitores de São Bernardo e Diadema fiquem de olho nos seus atuais vereadores, já que muitos voltarão a pedir votos no ano que vem. E a melhor resposta é ‘não!’.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema