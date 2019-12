Giovanna Ewbank mostra a barriguinha de sua primeira gravidez e detalha: Já tá diferente

22/12/2019 | 09:11



Giovanna Ewbank fez a felicidade dos fãs ao postar uma foto em seu Instagram dando indícios de que a barriguinha de sua primeira gravidez já está começando a surgir! A beldade anunciou recentemente que espera o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Bruno Gagliasso, e está no terceiro mês de gestação.

No clique, ela posou com um top vermelho e deixou a barriga parcialmente à mostra:

Meus amores, a melhor época do ano chegou e eu vim dizer que já escolhi a minha lingerie vermelha pra trazer muito AMOR (...) e já tô pronta pra comemorar nas festas de final de ano!

Nos comentários, diversos fãs elogiaram a youtuber:

Ah, essa gravidinha linda e sardenta!

Coisa mais linda! Já estou ansiosa pra ver vídeos no canal sobre como descobriu a gravidez e etc.

Já é linda, agora grávida vai ficar parecendo um anjo de tanta beleza.

Uma seguidora ainda quis saber:

A barriguinha tá crescendo?

E Gioh respondeu:

Sim... já tá diferente.