Obituário - 20 de dezembro de 2019

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



20/12/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019

Santo André, segunda-feira, dia 16 de dezembro

Joselina Batista dos Santos, 83. Natural de Ribeira do Pontal (BA). Residia no bairro Cerâmica. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irma Izabel Pio Arroyo, 75. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Crematório Memorial de Santos (SP).

Gustavo Wilder Cecchetti, 19. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 16, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 18 de dezembro

Luiza Crivellaro Quintero, 92. Natural de Itirapina (SP). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 19. Crematório Vila Alpina.

Cacilda Lima Duarte, 85. Natural de Tubarão (SC). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 18. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

João Pires Ferreira Filho, 77. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Administrador de empresas. Dia 18. Memorial Phoenix.

Orlando Alves de Carvalho, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lázaro Patrício de Souza, 74. Natural de Guaranésia (MG). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourival Oliveira Santos, 71. Natural de Ubatã (BA). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha Amancio Clmentino, 68. Natural de Aguiar (PB). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18; Memorial Jardim Santo André.

Hélia Francisca dos Reis, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Doniseti Zamai, 64. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Mecânico. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 16 de dezembro

Albino Carvalho Cordeiro, 78. Natural de Portugal. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, terça-feira, dia 17 de dezembro

Angela Battaglia Calvi, 99. Natural da Itália. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Alzira Moreira da Silva, 88. Natural de Olindina (BA). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edilva Depolli Campanha, 87. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Vanderlice Brito Bispo, 69. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Parque das Árvores, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

José Francisco de Souza, 67. Natural de Carnaubeira da Penha (PE). Residia no Areião, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 18 de dezembro

José Maria dos Santos, 84. Natural de São Pedro do Suaçui (MG). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 16 de dezembro

Edson Cardoso Ribeiro, 73. Natural de Uauá (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quarta-feira, dia 18 de dezembro

Maria de Lourdes dos Santos, 92. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Parque Bitaru, em São Vicente (SP). Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elídia Saurin Roseti, 88. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Memorial Phoenix, em Santo André.

Valdemir Freires de Souza, 66. Natural de Aguiar (SP). Residia no bairro Olímpico. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Raimundo Pacheco de Oliveira, 64. Natural de Osasco (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Walter Andrade, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 16 de dezembro

Antonio Francisco Xavier, 72. Natural de Limoeiro (PE). Residia na Vila do Encontro, Distrito do Jabaquara, em São Paulo (SP). Dia 16. Vale da Paz.

José Cosmo Belo, 68. Natural de Jatauba (PE). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Maria Margarida Gomes, 68. Natural de Gameleira (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Cemitério Municipal.

Sueli Pocci, 65. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Ademir Alves, 62. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Carlos Antonio dos Santos, 58. Natural de Buerarema (BA). Residia na Vila do Encontro, Distrito do Jabaquara, em São Paulo (SP). Dia 16. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 17 de dezembro

Maria de Jesus Pires, 90. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria Paula de Freitas, 88. Natural de Paula Cândido (MG). Residia em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz.

Aparecida Turisco dos Santos, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Vale da Paz.

Lourdes Costa, 72. Natural de Uberaba. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Lindolfo Braz Pereira, 70. Natural de Campos Gerais (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Edna de Lourdes Bernardi, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Maria, em Diadema. Dia 17. Crematório Vila Alpina.

Jonas Xavier dos Santos, 69. Natural de Boninal (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Maria Cristina Araujo, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Cerejeiras, em São Paulo (SP).

Lismara Aparecida da Silva, 56. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 18 de dezembro

Davina Adelaide Pavanello, 105. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Jardim Alegre (PR).

Lucimar Felipe da Silva, 71. Natural de Itaverava (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal.

Adalgiso Oliviera do Sacramento, 68. Natural de Ubatã (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Daniel Pereira de Souza, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

RIBEIRÃO PIRES

Natalina Ramalho Gomes, 91. Natural de Santo André. Residia no Centro. Dia 17, em Diadema. Cemitério São José.