Santo André resgata Orlando para a base

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/12/2019 | 07:00



O Supervôlei Santo André apostou em identidade e experiência para integrar o projeto que visa resgatar os bons momentos da modalidade na cidade, começando pela captação e revelação de talentos. Para isso, trouxe de volta o ex-jogador e atualmente técnico Orlando, revelado no município, que fez carreira no time, viveu experiências no Exterior e, após comandar algumas equipes, vai assumir o sub-14 e sub-15 andreense.

Recém-formado nos níveis II e III do curso de treinadores da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), traz para esta experiência com a garotada os 28 anos de carreira como atleta (20 deles dedicados a Santo André, desde o mirim, na extinta equipe da Pirelli), sete como técnico (a maior parte do tempo na base de São Bernardo, mas também no profissional são-bernardense e do Corinthians/Guarulhos) e tudo aquilo que adquiriu nas aulas. Mas, mais do que um treinador, por trabalhar com jovens, terá outros papéis.

“Com a garotada dessa idade a gente tem que ser um pouco de tudo. Não sabemos se vão virar jogadores, mas que possamos contribuir no crescimento deles como homens, pessoas. Para mim é muito prazeroso, porque posso moldar do jeito que quero. Dá trabalho, mas menos do que na equipe adulta”, declarou Orlando, que explicou como deverá ser sua metodologia de trabalho, baseado no que vivem na própria juventude no vôlei. “Primeiro, ser quase que como um pai: firme quando precisa, mas dar carinho. Foi o que tive com meus técnicos, principalmente o Lázaro, na Pirelli. Sempre buscar fazer com que estejam dispostos a virem ao treino, com alegria, não aquela cobrança, sentindo a obrigação. E se dedicar ao máximo. Tudo isso foi o que mais ficou de lição e que posso usar. Tudo é possível desde que esteja disposto, com afinco.”

Sobre os cursos que teve recentemente na CBV – prática que tem se tornado comum em diversos esportes, com a finalidade da profissionalização e capacitação dos profissionais –, o treinador destacou a importância deste aprendizado, mesmo com tantas vivências dentro de quadra.

“É superválido. Embora tenha vários anos de experiência dentro de quadra, passa a ter outra visão, completamente diferente. Conhecimento nunca é demais. O curso é bastante puxado, mas com muita troca de experiência, com treinadores de vários Estados. E trocas de conhecimentos”, declarou.

Orlando ainda salientou que nos dias 12 e 13 de fevereiro a base andreense realizará peneira no Dell’Antonia. Mais informações serão divulgadas.