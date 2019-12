Ailton repete passos para trás de França

Raphael Rocha



20/12/2019 | 07:00



Em 2018, o então governador Márcio França (PSB) buscou a reeleição. Chegou ao segundo turno após surpreender na primeira etapa e despontava com chances de derrotar João Doria (PSDB), que havia renunciado à prefeitura de São Paulo. Entretanto, na etapa final, sua campanha começou a patinar quando ele foi vinculado ao petismo. O tucanato explorou apoios dados por França ao PT e declarações de votos de petistas no socialista. O resultado foi vitória de Doria, mesmo que apertada. Em Santo André, o ex-vereador Ailton Lima (PSB) tem recorrido à tática malsucedida de França. Em recente reunião com aliados, se colocou como um antitucano na cidade. Mas o discurso que mais chamou atenção dos presentes foi o de que ele “não quer o apoio do PT, mas quer ter os votos dos petistas”. O caso de França logo veio à mente de alguns políticos que defendem Ailton à Prefeitura de Santo André em 2020.

BASTIDORES

Reajuste zero

Durante sessão derradeira na Assembleia Legislativa, na noite de quarta-feira, o presidente da casa, Cauê Macris (PSDB), anunciou dois projetos de lei que fixariam subsídios dos deputados estaduais e do governador João Doria (PSDB). Destacou, no microfone, que não haveria majoração. Mesmo assim, o deputado estadual Carlos Giannazi (Psol) apressou-se para utilizar o microfone para dizer que a bancada do Psol era contrária. “Mas, deputado, é reajuste zero”, ressaltou Macris. Giannazi ficou visivelmente sem graça. “Mantenho voto contrário da bancada”, respondeu, sem tanta certeza. O tucano não segurou leve sorriso no rosto com o fato, uma vez que Giannazi – e o Psol – é um dos maiores críticos de gastos públicos do governo na casa.

Resposta

A BRK Ambiental, concessionária do esgoto de Mauá, encaminhou posicionamento sobre críticas feitas pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB) a respeito de cobrança da tarifa em rua que não tem o serviço integral. “A BRK Ambiental esclarece que a Rua Eli Coimbra possui rede de esgoto implantada e em plena operação. Os imóveis localizados entre os números 88 e 262 se encontram abaixo do nível da rua (soleira negativa) e não se interligaram à rede de esgoto disponível, não havendo assim cobrança pelos serviços. A eventual criação de vielas sanitárias ocorre por determinação do poder público e a concessionária se mantém disponível para prestar as orientações necessárias aos clientes, sempre respeitando as regras do regulamento da prestação dos serviços.”



Fim de mandato

Ex-prefeito de São Bernardo, William Dib deixou ontem o comando da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em gestão que ficou marcada pelo avanço no cultivo da maconha para uso medicinal – para fabricação do canabidiol. Dib chegou à autarquia nacional em 2016, para diretorias menores, e alcançou a presidência do órgão em setembro de 2018.

Troca

O clima na base de sustentação na Câmara de São Bernardo segue meio estremecido com relação ao líder do bloco, Pery Cartola (PSDB). Nesta semana, houve mais um entrevero e teve vereador que foi buscar Juarez Tudo Azul (PSDB) para intermediar uma conversa para troca de Pery na função na casa. Até nomes estão sendo especulados para substituir Pery, como Ary de Oliveira (PSDB) e Fran Silva (SD).

Saesa aos 50 anos

O Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) completou ontem 50 anos e o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), visitou as dependências da autarquia para cumprimentar os funcionários.