São Caetano assina contrato com empresa de videomonitoramento

19/12/2019 | 16:59



A Prefeitura de São Caetano assinou, na tarde desta quinta-feira (19), o contrato com a empresas de videomonitoramento para aquisição de 220 câmeras em pontos específicos da cidade e instalação de central de controle no município.

Os locais que receberão os novos equipamentos já foram previamente mapeados pelo sistema interno da administração, como o cruzamento da rua Bom Pastor com Osvaldo Cruz e José Paolone com João Pessoa. As instalações terão início nesta sexta-feira (20), com término em até 120 dias, porém, a central de controle será inaugurada antes desse período, ainda sem data e local divulgados.

O Consórcio Infraseg, composto pelas empresas Net Telecom informática Ltda e Informática Grupo El Corte Inglés, produto da licitação que foi encerrada na última semana. Todo processo de instalação e manutenção - contrato assinado para 24 meses - está estimado no valor de R$ 15,6 milhões.

“O Consórcio vencedor terá a finalidade de monitorar minuto a minuto das operações. Tendo o complemento dos elementos da Prefeitura, como GCM (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil, Secretaria de Segurança e Mobilidade e Corpo de Bombeiros”, destaca o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). Além disso, o prefeito ainda destaca que a Central de Controle do município “terá ligações com os centros de monitoramento de outras cidades da região”, como Santo André e São Bernardo.

Segundo a administração, cada um equipamento de vídeo instalado na cidade, é correspondente para 720 habitantes.

