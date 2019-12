Maisa Silva divulga alguns detalhes de sua viagem por Dubai

15/12/2019 | 17:10



Depois de se formar no ensino médio e finalizar as gravações de seu programa, Maisa Silva saiu de férias em grande estilo! Junto com os pais, a apresentadora está viajando para Dubai, nos Emirados Árabes, e depois seguirá para o Egito. Sempre ativa nas redes sociais, ela fez questão de mostrar detalhes do passeio.

A apresentadora começou mostrando detalhes do avião, como a comida e o teto estrelado. Ela também ficou impressionada por estar em um avião de dois andares pela primeira vez. No Twitter, a atriz escreveu:

- Alguém me belisca? Tô num avião de dois andares indo realizar um sonho. Juro que parece mentira. Obrigada meu Deus, pelo ano incrível, pelos trabalhos, pela saúde e pelas férias!

Ela também contou que ficou tão empolgada que tirou até mesmo fotos com os chapéus das comissárias de voo da aeronave. Gente como a gente, né?

Maisa visitou o parque de diversões Motiongate, que conta com algumas atrações temáticas do filme Jogos Vorazes, e tirou uma foto fofa em frente a um monumento que representa um símbolo usado no filme. Na legenda, ela escreveu:

Cadê o Peeta?, se referindo ao protagonista da saga.

Em frente aos portões do parque, ela ainda tirou uma foto pulando, extremamente fofíssima! Ela também visitou um parque baseado nos filmes de Bollywood, e na legenda do clique acima escreveu:

Estrelando meu próprio musical de Bollywood imaginário.

Ela bem que leva jeito, né?