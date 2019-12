Lucas Viana pede desculpas publicamente para Marcos Mion

15/12/2019 | 17:10



Lucas Viana, o grande vencedor de A Fazenda 11, usou as suas redes sociais para pedir publicamente desculpas para Marcos Mion. Para quem não sabe, o apresentador do reality rural revelou que chamou Lucas para um conversa bem séria depois do fim do confinamento. Nesta conversa, o pai de Romeo - diagnosticado com autismo, fez um pedido seguido de uma ordem para que Lucas parasse de fazer brincadeiras com o transtorno.

Ontem mesmo eu conversei com o Lucas e dei vários conselhos para ele. E aí eu falei: esse aqui não é um conselho, é uma ordem: você nunca vai usar esses termos de forma pejorativa. Ele já sabia, se mostrou extremamente envergonhado, arrependido.

De cabeça fresca, o campeão de A Fazenda 11, aproveitou as redes sociais para tocar novamente no assunto e publicou um longo texto mostrando estar realmente arrependido do que falou anteriormente dentro do reality.

Vi o quão sério é o assunto e que jamais pode ser levado como piada e brincadeira. Eu entendi que o portador do transtorno possui dificuldade de expressar suas emoções, dificuldade na comunicação, alterações comportamentais, como manias, apego excessivo a rotinas, interesse intenso em coisas específicas e dificuldade de imaginação. Tudo isso vai influenciar como cada pessoa se relaciona, se expressa e se comporta. Longe de mim querer definir o autismo. Não tenho competência para isso. Porém, posso imaginar os sentimentos envolvidos dos familiares portadores do Transtorno do espectro autista (TEA) ao ouvir uma piada ou brincadeira relacionada a isso, disse Lucas em um trecho do texto.

Além de tudo isso, Lucas Viana também compartilhou com seus fãs e seguidores que Hariany Almeida, a vice-campeã de A Fazenda 11 e com quem ele mantinha um relacionamento dentro do confinamento, acabou tomando algumas decisões e terminou de vez o namoro deles por meio de algumas mensagens enviadas para a caixa de entrada do Instagram do ex-peão. Que barra, hein!?