Luciana Gimenez revela que aumentaria a família: - Se me pedisse com muito amor e carinho!

14/12/2019 | 15:11



Luciana Gimenez aproveitou o fim de ano para dar uma leve avaliada em sua vida profissional e pessoal para a revista Vogue Brasil, e claro, a apresentadora acabou até fazendo algumas revelações bombásticas.

No auge de seus 50 anos de idade, a mãe de Lucas Jagger de 20 anos de idade e de Lorenzo, de apenas 8 anos de idade, comentou para a publicação como que concilia a sua vida corrida com a educação de seus filhos com idades tão diferentes.

- Acho que sou clara em relação a respeito e limites, não gosto de desrespeito em tratamento interpessoal, tipo xingamento, chacota, grito, bullying, brincadeira de mau gosto, mentira. Jamais aceito mentira. Aprendo a lidar com as diferenças deles e sei que não posso impor a minha maneira de pensar porque cada um tem seu jeito de ser. E filho não é nosso, é um ser independente.

E por falar em filhos, Luciana Gimenez deixou claro para a publicação que mesmo com 50 anos de idade, ela aumentaria a família sim, mas com algumas pequenas condições.

- Se me pedisse com muito amor e carinho!

Já sobre a vida profissional, a apresentadora que está à frente do Luciana By Night por 7 anos e no SuperPop por 18 anos, comentou para a revista que está longe de pensar em planos para a aposentadoria.

- Não tenho planos para me aposentar, nunca pensei nisso, acho que vou morrer trabalhando.

Uau, né!? Esperamos então que Luciana Gimenez fique por mais muito e muitos anos nas telinhas.