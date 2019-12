Marcos Mion se despede de A Fazenda 11: Sensação de orgulho

14/12/2019 | 12:11



Após Lucas Viana se tornar o vencedor de A Fazenda 11, Marcos Mion, apresentador da atração da Record TV, usou o Instagram para se despedir de mais uma temporada do reality show. Mion publicou uma série de fotos e vídeos relembrando alguns momentos do trabalho e disse estar com a sensação de orgulho e de dever cumprido depois de mais um encerramento.

Mais uma temporada. Mais uma jornada. Mais um milionário!.A sensação de orgulho e de missão cumprida ao gritar o nome do vencedor é das melhores que tem na minha profissão..As vezes tenho uma piração de olhar pra uma multidão e pensar quantas, quantas pessoas não poderiam estar no meu lugar ou não fariam de tudo para estar...sou muito afortunado. Abençoado. Deus me colocou aqui por uma razão e eu agradeço todos os dias pela oportunidade de viver umas 3 vidas em apenas uma! ð???.Orgulho demais da equipe com quem faço o maior reality show do nosso país!, escreveu ele na legenda da publicação.

O apresentador ainda aproveitou para legendar cada um dos registros que publicou na rede social e escreveu:

Vídeo 1 - Momento que anunciei Lucas como o vencedor da temporada..Foto 2 - meu amigo de muitos anos, uma das pessoas que mais entende de reality, visão 360� de tudo que é necessário para levantar uma nave como essa! Um cara com quem adoro trabalhar @rodrigomcarelli .Meu chefe @mafrandutra , com quem instaurei e criei o Legendários! Ele gosta de pegar no meu pé, mas sempre tem as palavras certas nos momentos certos! Obrigado por tudo, sempre!.Foto 3 - O maestro @feviudez que toca, organiza, resolve, possibilita e vive o dia a dia dessa loucura! Um dos caras com quem mais tenho sinergia de pensamento, ideias, humor e loucuras! Se todos fossem como você, jovem!! .Foto 4 - Minha equipe que amo! As pessoas que estão comigo no dia a dia da Fazenda. Paola, @mary_make , @hfilippo , Tânia e @trouva - sem vocês seria difícil. Com vocês vira um prazer, uma alegria, uma diversão!. escreveu.

Ele finalizou a postagem já pedindo pela próxima edição do reality, mas claro, só depois de um longo período de descanso:

E que venha a Fazenda 12.depois que eu descansar e dormir bastante, pelo amor!!