13/12/2019 | 18:23



Depois que a Petrobras anunciou o início do processo de venda de sua fatia remanescente de 10% na Transportadora Associada de Gás (TAG), a Engie Brasil, juntamente com a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), anunciaram em comunicado interesse em adquirir essa participação.

As duas empresa já têm 90% da TAG, porcentual vendido pela Petrobras em junho.