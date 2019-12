Municipal faz mostra sobre Coro Lírico

Miriam Gimenes



15/12/2019 | 07:03



Grupo artístico ligado ao Theatro Municipal de São Paulo, o Coro Lírico acaba de completar 80 anos. De modo a comemorar a data, será feita no Municipal (Praça Ramos de Azevedo), a partir de terça, a exposição O Lírico em Cena, que evidencia a arte de excelência e precisão técnica que é o canto lírico. A curadoria de Carla Nieto Vidal e Joana Tuttoilmondo e expografia e montagem de Fernando Uehara e Marco Antonio Alves.

A mostra está dividida em nove instalações, que colocam o Coro Lírico em cena nos espaços do Municipal, como o saguão e o Salão Nobre. O visitante poderá rever ou ter o primeiro contato com os sapatos e os adereços, as máscaras e perucas utilizadas pelos cantores, além de objetos de cena que compuseram as principais montagens de ópera, e outros objetos que remontam essa história de oito décadas.

A visitação será de terça a domingo, das 11h às 18h, até 21 de fevereiro. Gratuito.