Sto.André promete pagar modalidades

Dérek Bittencourt



11/12/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André comprometeu-se a quitar nos próximos dias os débitos com atletas de três modalidades esportivas que estão com salários de novembro atrasados. Competidores do basquete feminino, judô e futsal masculino não receberam suas bolsas-auxílio que deveriam ter sido depositadas em 30 de novembro, mas, aos esportistas, a administração firmou compromisso de resolver a situação.

Gestores, representantes e atletas das três modalidades em questão confirmaram os atrasos, mas declararam que houve um posicionamento da Prefeitura de que uma solução ocorrerá até o dia 15, com o adiantamento da bolsa de dezembro – como compensação.

“De fato novembro não foi pago. O valor já foi empenhado e está para sair esta semana. Só faltaria o financeiro liberar para efetuar os pagamentos”, declarou José Gildemar, coordenador do judô andreense. “Para quem ficou cinco meses na gestão passada, o que são dez dias?”, comparou a pivô Simone Lima, do basquete. “Assim que começou (o atraso), o doutor Marcelo (Chehade, secretário de Esporte e Prática Esportiva) entrou em contato para nos tranquilizar, explicar o que aconteceu e dizer que está previsto para sair ainda esta semana. Estou bastante sossegada”, continuou ela.

Rodolfo Guedes, presidente do Santo André Futsal, disse que o atraso ocorreu justamente em meio às finais das equipes sub-20 e profissional, mas crê que o fato não tenha atrapalhado nos resultados (ambas as equipes foram vice estaduais). “Queremos acreditar que não. Infelizmente foi bem na reta final, mas fizemos de tudo para que isso não abalasse os grupos”, declarou.