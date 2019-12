Polícia encontra itens roubados da Câmara de Rio Grande da Serra

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



10/12/2019 | 08:30



Policiais militares de Rio Grande da Serra encontraram, em terreno baldio no Jardim Novo Horizonte, equipamentos que haviam sido furtados da sede da Câmara da cidade na semana passada. Ladrões haviam roubado quatro computadores e uma televisão.

A informação foi confirmada pelo presidente da casa, Claudinho Monteiro (PSB). “Ligaram de forma anônima para Polícia Militar informando onde estavam os itens roubados. Os policiais foram até lá e encontraram”, relatou Claudinho. Não há pistas dos suspeitos do crime.

Segundo o socialista, na madrugada de sexta-feira (6), três pessoas com máscaras invadiram a Câmara para levar os equipamentos eletrônicos. Circuito de segurança gravou toda a ação. As imagens foram entregues à polícia.

A Câmara de Rio Grande abriu as portas oficialmente em junho, em antiga estrutura onde funcionava a biblioteca, no Centro. Até então, os vereadores atuavam em espaço alugado em cima de uma farmácia. A nova casa dispõe de gabinetes (cinco no total), sendo quatro compartilhados e um para a presidência.

“As polícias civil, militar e científica estiveram na casa para periciar e iniciar a investigação sobre o ocorrido”, comentou Claudinho.