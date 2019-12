Refeitório da Casa Ronald recebe R$ 359 mil em melhorias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 07:00



Almoço festivo preparado pelo chef Arthur Sauer marcou a inauguração da cozinha e refeitório da Casa Ronald McDonald, em Santo André, ontem, após quatro meses de obras. O espaço, destinado à alimentação das 23 famílias e funcionários da unidade, recebeu R$ 359 mil em investimento, doados pela Fundação Salvador Arena.

Além de mais colorido, o ambiente passou a contar com câmara frigorífica, fogão, novas bancadas e 12 jogos de mesas com quatro cadeiras cada, totalizando 48 lugares. “Precisávamos arrumar o espaço de acordo com as normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, declara o presidente da Casa, Nelson Tadeu.

O refeitório recebeu o nome de Espaço Tucunaré, em homenagem aos hóspedes da casa que, em sua maioria, vieram da região Norte do País para passar por tratamento contra o câncer.

Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra destacou a importância da parceria público-privada. “(Essas ações) Trazem um acolhimento para quem precisa. Sempre ajudamos a Casa Ronald com nosso Banco de Alimentos, não só com refeições, mas também com kits de higiene e produtos de limpeza”, ressalta