Anitta come salgadinho e limpa a mão na cabeça do sobrinho

Anitta recriou seu show do Rock In Rio 2019 em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, e não foi só a emoção da cantora ao se apresentar tão perto do lugar onde cresceu que repercutiu na web. Um vídeo dos bastidores viralizou, e os internautas logo transformaram o momento em meme.

Na gravação, a cantora aparecia comendo um salgadinho junto com seus sobrinhos, Breno e Letícia. Porém, a cantora decide fazer um carinho e dar um beijo na cabeça do pequeno, enquanto suas mãos estavam sujas de farelo. A internet, é claro, não perdoou e o momento viralizou. Um internauta escreveu:

A mãe da criança que lute.

Outra pessoa desabafou:

O que Anitta fez com o sobrinho eu faço com os meus amigos há anos. Quero limpar a mão e não sei aonde? Vem cá, amigo, deixa eu te abraçar, te beijar, apertar...

Declaração

Após o show de Anitta em Madureira, a cantora recebeu uma declaração toda especial de seu irmão, Felipe Terra. Em seu Instagram, o sargento do exército escreveu:

Que orgulho de ser irmão dessa mulher determinada, inteligente e como dizem seus fãs, poderosa! Parabéns por tudo que conquistou, você é inspiração para todos que buscam tornar seu sonho realidade! Te amo maninha!

Que amor! Para quem não lembra, foi comprovado, por meio de um teste de DNA feito em outubro, que Felipe é irmão de Anitta, fruto de um relacionamento anterior do pai da cantora, Mauro Machado.