Federação prevê reinserir pista de São Bernardo no calendário

Dérek Bittencourt



06/12/2019 | 22:45



O Parque da Juventude Città di Maróstica, em São Bernardo, reabre as portas em sua totalidade hoje, após seis meses de reformas. Um grandioso evento, com referências dos esportes radicais, políticos e atrações musicais, terá início às 9h. E a modernização pela qual os equipamentos de skate passaram chamaram a atenção da Federação Paulista da modalidade, que já prevê recolocar a cidade no calendário de eventos.

“Com certeza, para a Federação, São Bernardo vai ser incluída no calendário para também contribuir com essa ativação, porque é uma das melhores pistas do Brasil”, disse o presidente da Federação Paulista de Skate, Roberto Maçaneiro. “A gente considera um equipamento bem completo, porque tem as modalidades olímpicas e também o vertical. Tudo vai depender da ativação do espaço. Tem enorme potencial. É uma pista grande, com muitos obstáculos. Vai permitir repertório muito grande de manobras, desenvolvimento técnico para quem estiver ali praticando”, emendou.

Na visão do dirigente, o espaço são-bernardense faz parte da história do esporte radical no País. “Toda a comunidade do skate está muito contente com a reforma e reinauguração da pista de São Bernardo. Ela é um marco na história do skate paulista e nacional, sempre revelou grandes nomes do esporte e cumpre função social atendendo tanto crianças da cidade quanto pessoas de outros lugares. É importante tê-la novamente ativa, porque a cena do skate no Brasil passa por essa pista. Ela está mais moderna, dialoga com o que a gente tem no cenário mundial com relação aos obstáculos e tudo o que foi feito. Vai contribuir ainda mais para o desenvolvimento esportivo nessa nova fase que o skate se encontra, com a questão olímpica”, concluiu Maçaneiro.