Deborah Secco relembra romance com homem casado: - Relação muito ruim

05/12/2019 | 17:10



Deborah Secco falou sobre sua relação com Hugo Moura em entrevista para o canal de Thais Fersoza no YouTube. A atriz também aproveitou para fazer uma revelação sobre o passado de sua vida amorosa: antes de conhecer seu atual marido, a gata viveu uma relação conturbada de dez meses com um homem casado.

Quando Thais questionou Deborah de como teria sido o encontro de almas com Hugo, a atriz abriu o coração sobre como estava sua situação de conhecer o amado.

- Tive sorte... Na verdade, não foi sorte, porque eu rezei, pedi para Deus... Eu estava numa relação muito ruim com um cara casado, dez meses falando que ia se separar, eu estava muito infeliz... enfim, um dia cheguei em casa tão triste. Eu ajoelhei no chão e rezei, pedi, lembrou, com emoção.

Segundo o relato de Deborah, depois da prece, a atriz contou que tinha ido tomar banho e que, quando voltou, abriu o Instagram e viu uma foto de Hugo.

- Na hora que vi a foto, era ele. E eu pensei Pronto, esse é o meu marido, pai dos meus filhos, disse.

Ela também explicou que, com a ajuda de uma amiga que também conhecia Hugo, conseguiu se aproximar - ainda virtualmente - para depois receber uma mensagem dele. Logo que eles se encontraram ela sentiu um encaixe, como se eles fossem realmente algo de outro mundo. Atualmente, os dois são casados e ele é, de fato, pai de sua primeira filha, Maria Flor, de quatro anos de idade.

Mas, assombrada por alguns fantasmas do passado, Deborah desabafou e disse que não poderia errar com Hugo.

- Mas eu também não era uma pessoa sincera, correta, eu tentava ser uma pessoa melhor do que eu era. E com o Hugo eu tive esse insight e falei Não vou errar com você e vou te contar quem eu sou. Contei tudo. Na primeira noite. E hoje eu tenho uma relação sem nenhum segredo. Tudo que eu fiz ele soube por mim. Pela primeira vez, de fato, eu me senti amada, revelou, afirmando que se sentiu muito mais leve depois da conversa.