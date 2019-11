Confira dicas para impedir que suas contas sejam roubadas

Beatriz Ceschim



28/11/2019 | 13:48

Logo após o lançamento do serviço de streaming Disney+, usuários relataram ter suas contas roubadas e que emails e senhas foram alterados. Segundo o ZDNet, essas contas começaram a ser colocadas à venda na Dark Web por valores entre US$ 3,00 e US$11,00, ou até mesmo de graça. Por conta disso, a ESET, empresa de detecção proativa de ameaças, dá dicas de como proteger contas de serviços de transmissão de áudio e vídeo.

Pense bem nas suas senhas:

• Nunca utilize a mesma senha em vários serviços, já que isso aumenta os riscos para o usuário. O ideal é utilizar um gerenciador de senhas para gerar e armazenar suas combinações, dessa forma você só precisa lembrar da senha do gerenciador.

• Acesse serviços como Have I Been Pwned para verificar se alguma das suas credenciais foram expostas em vazamentos anteriores. Também é possível receber as notificações do acesso a conta, caso os dados de login apareçam em possíveis violações de dados. No caso de navegadores como Chrome ou Firefox, ambos oferecem suas próprias versões de controles de senha que alertam caso as credenciais tenham sido roubadas.

• Adote o duplo fator de autenticação (2FA) sempre que possível, ele é uma maneira eficiente de fortalecer a segurança da conta.

Fique atento aos golpes:

• Hoje, os emails e golpes de phising já não são mais repletos de erros de gramática, normalmente são enviados com números e símbolos, o que os tornam mais realistas. Por isso, como regra geral, nunca abra nenhum anexo ou clique em qualquer link, a menos que você tenha 100% de certeza de que a mensagem é autêntica. Se necessário, entre em contato com o remetente por meio de outros canais para verificar sua precisão.

• Fique atento ao remetente, muitos golpes pedem que você responda um questionário, com seu login, senha e dados bancários, o que não é usual para nenhum tipo de serviço Em caso de dúvida, entre em contato com a empresa.

—

