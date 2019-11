O exemplo que vem da Colônia dos Casa

Ademir Medici

26/11/2019 | 07:00



“E entregou em tuas mãos a nossa história.”

Do Canto de Abertura impresso pelo ABC Litúrgico, Diocese de Santo André, 24-11-2019.

As badaladas dos velhos sinos voltaram a encantar os ares do bairro dos Casa. Voluntários transmitiram a missa pela internet. Dona Luiza, antiga zeladora, foi lembrada e homenageada. E foi com emoção que o padre Antonio Fernandes Nascimento reinaugurou, sábado à noite, a capelinha em louvor a Santo Antonio de Pádua, integrante da Paróquia São Benedito, em São Bernardo.

A lona protetora do teto foi substituída por novas telhas. O piso cerâmico de outrora, desgastado, mas fiel ao desenho original, ali está. A imagem histórica de Santo Antonio só mudou de lado, mantendo-se no alto, à esquerda do altar mor da mais antiga casa de Deus entre a Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes. As paredes da capelinha são fortes, resistentes, obra de pedreiros do bairro - também chamados artistas - e com tijolos das olarias locais. Foi uma bênção participar da missa solene do sábado à noite.

Com alegria, Memória convida você, leitor, a visitar a capelinha de Santo Antonio no bairro dos Casa, antigas colônias, e admirar o trabalho de fé desenvolvido pelos moradores.

Em sua homilia, padre Fernandes lembrou que a história da capelinha está registrada em dois livros recentes lançados pela Basílica da Boa Viagem: Semente do Grande ABC e Trezentos anos de Evangelização. Como diz refrão do Hino de São Bernardo, “nosso trabalho não foi em vão”.

EM TEMPO

Vice-prefeito Marcelo Lima, gratidão por prestigiar este momento histórico.

