O povo vai ao cinema em São Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/11/2019 | 07:00



Impressionante o interesse despertado junto aos moradores a exposição sobre os 70 anos da Vera Cruz realizada num dos antigos pavilhões da companhia, nos altos do Jardim do Mar.

Foram cinco dias, com um volume de visitantes maravilhoso. E essa gente saudosa da boa memória não compareceu à Vera Cruz por causa da pipoca distribuída. Foi porque a Vera Cruz faz parte da vida de todos, daqui e de fora. Afinal, quem nunca assistiu a um dos filmes da Vera Cruz?

Vimos na Vera Cruz muita gente de São Bernardo, mas também de Santo André e outras cidades, certamente atraída pela matéria publicada pelo caderno Cultura&Lazer e assinada por Vinicius Castelli (texto) e Ricardo Cassin (da Comunicação da Prefeitura), com apoio do Banco de Dados do Diário.

E para quem foi à exposição, duas ideias brotaram facilmente:

1ª ideia – A necessidade de higienizar fotos, cartazes, indumentária, veículos, cartazes, tudo o que deixou os porões da Vera Cruz para retornar ao espaço nobre por onde desfilaram tantos e tantos artistas e técnicos, do Mazzaropi a Roberto Carlos.

Sobre a higienização, soubemos que a providência faz parte dos planos do secretário de Cultura, Adalberto Guazzelli, que, a propósito, tem cumprindo metas, entre as quais a da reforma do prédio que abriga a Seção de Pesquisa e Memória, na Alameda Glória.

2ª ideia – Promover exposição permanente sobre a Vera Cruz, mesmo que em rodízio de material, porque há muito a se mostrar. E de pronto surge um espaço para isso, o da Fábrica de Cultura, a ocupar o espaço anteriormente pensado para o Museu do Trabalho, ao lado do Paço.

Memória fica na torcida para que tais providências sejam, ao menos, postas à mesa para deliberação.

PREFEITO MORANDO

O dia 30 de novembro se aproxima. Voltemos à Praça Lauro Gomes. Coloquemos flores aos pés do busto do primeiro prefeito, Wallace Simonsen, o que garantiu a emancipação de São Bernardo, em 1944. O movimento autonomista completa 75 anos, o terceiro sob a égide do governo Orlando Morando.

Diário há 30 anos

Sábado, 25 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7232

Manchete – Vendaval mata e fere no Grande ABC. Ventos de 100 quilômetros por hora causam uma morte e ferem 30 pessoas em toda a região.

Hoje

Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher

Dia Internacional do Doador de Sangue

Santos do Dia

Jocunda

Mercúrio

Municípios Brasileiros

Entre as cidades aniversariantes de hoje estão Santana do Cariri, no Ceará; Malhada dos Bois, no Sergipe; Anajás, no Pará; Vera Cruz do Oeste, no Paraná; Campestre, em Alagoas, e São João, em Pernambuco.</CW>

Fonte: IBGE

A festa do padroeiro Santo André

Novena – Quinto dia

Hoje, segunda-feira, dia 25, às 19h, com a presença e pregação do padre Ervino Luiz Vivian, da Basílica da Boa Viagem, de São Bernardo.

Tema: “Discípulos de Jesus nos dias de hoje”.

Local: Paróquia Santo André, na Vila Assunção.