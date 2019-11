Da Rádio Independência à Scala FM

Ademir Medici



24/11/2019 | 07:00



Na história da radiodifusão do Grande ABC, a presença da Rádio Diário do Grande ABC AM. Fez história. Deu prosseguimento à trajetória da terceira rádio emissora da região, a Independência. Diversificou. Investiu no FM. E foi a mais premiada quando investiu na música clássica por inspiração e iniciativa de Edson Danillo Dotto

“No domingo, 11 de janeiro de 1970, a Rádio Diário inicia sua programação experimental. Um anúncio de página inteira, publicado pelo Diário do Grande ABC, torna público o início do mais novo projeto do rádio/jornalismo da região. Uma semana depois, em 18 de janeiro de 1970, a Rádio Diário dá início à sua programação permanente.”

Cf. Programa de Auditório, PMSA, 2000, p. 51

A história da Rádio Diário vai toda contada, passo a passo, nas páginas do Diário do Grande ABC, exatamente por ter no comando o jornal escrito. Situação semelhante é a vivida pela Rádio Eldorado, cuja programação e outras notícias podem ser lidas no Acervo Estado.

A Rádio Eldorado, de 1958; em 1970, a Rádio Diário do Grande ABC, sucessora da Rádio Independência, de 1957.

Um exemplo de registro da Rádio Diário foi publicado nesta página Memória, e vai reproduzido a seguir:

23-11-1983

A Rádio Diário (antiga Rádio Independência, ZYW-5) inaugura sua nova frequência de 1300 khz, com potência de 10 kilowatts. Ao meio-dia, a voz potente de Rolando Marques interpretava o Editorial escrito por Fausto Polesi, diretor de Redação do Diário, saudando uma nova era.

Do Editorial: “Pelas ondas da nova Rádio Diário, falaremos para o Grande ABC, mas também para a Grande São Paulo e cidades do Interior. Para tanto, foi elaborada programação bastante variada e dinâmica, acompanhando o espírito da época que estamos atravessando.”

Coube a Abib Riskallah, engenheiro de som, realizar os trabalhos técnicos que elevaram a potência da emissora.

DEZ ANOS DEPOIS...

A Rádio Diário AM transformava-se em mais uma emissora voltada, unicamente, a temas religiosos. Era 1993. Mesmo caminho seguido pela Scala FM, cujas frequências permanecem no ar, mas sem resultados diretamente voltados ao Grande ABC.

ASSIM...

Por se preocupar com os assuntos principais ocorridos na região, esta página Memória tem publicado, regularmente, tópicos da história da Rádio Diário, o que inclui a antiga Diário FM, que se transformou na vitoriosa Scala FM.

Uma história concluída há mais de um quarto de século gera sempre sugestões voltadas à construção da memória. De fato, uma história riquíssima e muito bem documentada, que fez esta página se preocupar com a construção da memória como um todo da radiodifusão na região, desde os românticos tempos dos serviços de alto-falante, passando pelas rádios Clube, Emissora ABC e Cacique.

Indicamos aos interessados o livro Programa de Auditório, citado acima. Está esgotado. Mas pode ser consultado nas bibliotecas públicas, museus e demais centros de memória.

Diário há 30 anos...

<EM>Sexta-feira, 24 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7231

Manchete – Eleições presidenciais, 2º turno: Medeiros (Luiz Antonio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo) teme PT no poder e diz que vai votar em Collor

Cena Política (Joaquim Alessi) – Em discursos distintos, Lula se abre para possíveis composições.

Perigo – Pingentes caem de trens e morrem no Grande ABC.

Em 24 de novembro de...

1914 – Circula o número inicial da revista Saúde e Vida, editada no distrito de Santo André pela Casa Publicadora Brasileira e que trata de assuntos de higiene geral e privada. São 16 páginas.

n A I Guerra. Do noticiário do Estadão: lançamento de bombas sobre os estaleiros Zepelim por aeroplanos ingleses.

1954 – Decreto do bispo diocesano dom Jorge Marcos de Oliveira muda o título da Paróquia de São Caetano para Sagrada Família.

A festa do padroeiro em Santo André

Hoje, domingo, dia 24, às 17h30, com a presença e pregação do padre Joel Nery, vigário episcopal para pastoral e coordenador diocesano de pastoral da Catedral Nossa Senhora do Carmo.

Tema: “A fé vem da escuta”

CULTURA - Hoje, a partir das 19h, tem a Matinatta Orquestra, com o espetáculo Praça in Concert.

Às 20h, Art Circo Escola, com apresentações de tecido, lira e perna de pau.

Na sequência, o Estúdio Coreográfico Corpere Sano, com sapateado Neoclássico e Bolero.

Por fim, Elvis Presley Cover, com o Show Havaí.

Local: Paróquia Santo André, na Vila Assunção.

