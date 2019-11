Oitava morte por afogamento do ano é registrada na Represa Billings

Flavia Kurotori



23/11/2019 | 07:00



Um jovem de 24 anos morreu afogado na manhã de ontem enquanto nadava com amigos na Represa Billings, em área da Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo. Trata-se do oitavo óbito do tipo no Grande ABC desde janeiro. No decorrer do ano passado, foram três vítimas fatais.

O caso aconteceu por volta das 9h30 e, em menos de 20 minutos, três viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, mas resgataram o corpo de Maciel Lopes da Silva já sem vida, a cerca de três metros de profundidade. De acordo com a corporação, o jovem estava com mais seis amigos, todos na mesma faixa de idade, na beira da represa, nas proximidades da Rodovia Anchieta. A vítima, conforme relatos, teria tentado atravessar o manancial na companhia de outro rapaz. Durante o percurso, um dos jovens desapareceu submerso – os colegas tentaram localizá-lo, sem sucesso, e acionaram o socorro.

Conforme os bombeiros, foi constatado que o grupo de homens estava com bebidas alcoólicas. Os companheiros não souberam informar o nome do rapaz afogado. Informaram apenas que tratava-se de “parceiro” da turma.

OUTROS CASOS

O primeiro óbito do ano foi registrado em janeiro, também na Represa Billings, em São Bernardo. O mês de fevereiro foi o mais fatal para afogamentos. Foram quatro ocorrências: uma em trecho da represa na Rodovia Caminho do Mar, conhecida como Estrada Velha de Santos, em São Bernardo, uma em área do Parque do Pedroso, em Santo André, uma em braço da Billings na Avenida Tocantins, em São Bernardo, e outra no bairro Batistini, na mesma cidade.

Os outros dois casos do tipo ocorreram em março, de novo no Parque do Pedroso, e no Riacho Grande, em São Bernardo.