20/11/2019 | 15:11



Adeus, Rock! Caio Castro mostrou que já finalizou as gravações de seu personagem em A Dona do Pedaço e publicou, em seus Stories do Instagram, um vídeo onde aparece completamente sem barba! Quanta diferença, hein?

A Dona do Pedaço chegará ao fim na próxima sexta-feira, dia 22, e todos os atores já estão em clima de despedida.

Vai deixar saudades, né?