Tatá Werneck concorda com declaração de Sabrina Sato sobre sexo e revela dificuldade na amamentação

20/11/2019 | 15:11



Como você conferiu, Sabrina Sato deu uma declaração polêmica durante uma entrevista, dizendo que não faz mais sexo e que ama o noivo, Duda Nagle, como um irmão. A fala impressionou alguns seguidores e, nos comentários de uma publicação no Instagram, a apresentadora fez questão de dizer que era algo normal da fase que está vivendo após o nascimento da filha, Zoe.

Sabrina escreveu:

Mas gente... eu amo o Duda Nagle mais do que nunca. Uma fase. Normal. Né meninas?

Camilla Camargo, que deu à luz Joaquim em julho, também comentou no post, explicando o que faz com que a mulher perca a vontade de fazer sexo após ter filho:

Quando se está amamentando há um aumento da prolactina, um hormônio, que faz diminuir o tesão. O corpo entende que você não pode querer ter relação pois acabou de ter um bebê e não pode ter outro em seguida.

Tatá Werneck também saiu em defesa de Sabrina e disse que está passando pela mesma coisa após o nascimento de Clara Maria, sua filha com Rafael Vitti:

Super normal! Meu resguardo acaba em 10 dias e eu quero pedir mais 20.

Nas redes sociais, Tatá também deu detalhes sobre os primeiros momentos com a filha após o nascimento, e garantiu que está tendo dificuldades bem comuns para mamães de primeira viagem. Respondendo uma seguidora no Twitter, que também está com uma bebê recém nascida em casa e gostaria de saber como a humorista estava se saindo, disse que as coisas foram um pouco complicadas na amamentação:

Tô agora mesmo com uma consultora de amamentação aqui, porque achei que não tivesse produzindo leite suficiente mas vi que ela tava com a pega errada.

Acontece, né?

Paternidade

Tatá também usou seu Instagram para publicar uma foto fofa do marido, Rafa Vitti, dormindo no quartinho de Clara. Ela escreveu, na legenda:

Incansável cansado.

Tatá também respondeu alguns seguidores nos comentários. Ela disse que estava bem melhor após a cesárea que realizou ao dar à luz a filha, e falou sobre a relação do ator com a filha.

Uma internauta escreveu para a humorista:

Um sonho, meu marido não me ajudou em nenhuma das duas.

Tatá respondeu:

Ele [Rafa Vitti] é maravilhoso mesmo, mas não porque cuida da própria filha. Porque é um ser humano incrível. Um homem generoso, gentil, sensível. E é assim com todo mundo, não só comigo. Mas cuidar da própria filha é obrigação dele.

Certíssima, né?