E uma imensa bandeira tremulou no Vale do Rio dos Meninos

O 19 de Novembro é o único dia em que o pavilhão nacional é hasteado ao meio-dia, e não no horário habitual, às 8h da manhã.

-----

Foi um lindo início de tarde. E o Dia da Bandeira ganhou a importância de outros tempos, num congraçamento na sede do Tiro de Guerra de São Caetano, às margens do Ribeirão dos Meninos.

Luiz Romano, da turma de 1970, trouxe o seu quepe e uma flâmula herdada do pai, o massagista Mário Romano, lembrança da turma de 1962. Mauricio Picolo, o mais antigo ex-atirador presente (turma de 1965) participou da cerimônia de incineração de bandeiras.

O Gama discursou. Dois líderes autonomistas foram homenageados. O tenente Alírio Vilas Boas hasteou a bandeira no início da cerimônia – ele que foi instrutor-chefe do mesmo TG entre 1988 e 1992. A Fundação Pró-Memória marcou presença.

O atual instrutor-chefe, subtenente Alessandro Messias de Oliveira, comandou a recepção. E um novo encontro já está marcado para o Dia da Bandeira de 2020.

Diário há 30 anos

Domingo, 19 de novembro de 1989 – ano 32, edição 7227

História – Do golpe às eleições, um período de arbítrio.

Reportagem do jornalista Rafael Guelta, editor de Assuntos Metropolitanos do Diário, que escreve:

Do início do regime militar, em 1964, até a promulgação da atual Constituição, em 1988 – que devolveu o direito do voto direto para presidente – o País atravessou anos de turbulência política e falta de legitimidade.

Foram editados 14 atos institucionais, de exceção, entre eles o AI-5, de 1968.

Economia – Shopping Mappin Santo André completa e comemora dois anos.

Nota – Trata-se do atual Shopping ABC, localizado no início da Avenida Pereira Barreto, em Santo André, no espaço anteriormente ocupado pela Casa Publicadora Brasileira.

A CPB, uma das primeiras grandes empresas da região, hoje tem sede na cidade de Tatuí, Interior de São Paulo.

São Bernardo – O lixo invadiu um trecho de dois quilômetros de extensão na Estrada das Voltas, que dá acesso ao lixão do Alvarenga.

Em 20 de novembro de...