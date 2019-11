Após post polêmico, Selena Gomez faz as pazes com Bella Hadid e cantora se desculpa

19/11/2019 | 15:10



Como você viu, Selena Gomez e Bella Hadid protagonizaram uma pequena polêmica nas redes sociais. Na ocasião, a modelo publicou uma foto e foi elogiada pela cantora, mas pouco tempo depois, Bella deletou sua publicação. Isso fez com que Selena se manifestasse publicamente, dizendo que a atitude da artista foi péssima. Vale lembrar que as duas já teriam se desentendido no passado, visto que Selena e Bella namoraram o mesmo cara, o cantor The Weeknd.

Felizmente, parece que as diferenças entre as duas já foram acertadas. Segundo informações do site TMZ, Bella fez questão de entrar em contato com Selena e esclarecer qualquer tipo de desentendimento. Fontes próximas à modelo declararam ao veículo que ela apagou o post porque, simplesmente, não gostou do resultado final da foto.

Depois, Selena voltou ao Instagram para se desculpar publicamente. Em uma notícia, a cantora escreveu o seguinte:

NÃO. Eu não deveria ter falado sem saber da verdade. Me desculpem. Por favor, não sejam agressivos. Ela é uma pessoa maravilhosa e foi tudo um mal entendido.

Ainda bem que as duas se resolveram, né?