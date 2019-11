Bruna Marquezine escreve texto falando sobre religião e revela desejo de adotar um filho: - Sempre sonhei em ser mãe

19/11/2019 | 12:10



Bruna Marquezine já está pensando em um futuro em família! A atriz gravou um vídeo para o canal de YouTube de Giovanna Ewbank e comentou sobre o desejo de adotar um filho mais para frente. A mãe de Titi e Bless revelou, inclusive, que é um assunto sobre o qual as duas conversam bastante e a morena completou dizendo que sempre teve vontade de ser mãe e até sonha - literalmente - com isso:

- Eu quero muito, mas eu entendo que existe um tempo certo para todas as coisas. Eu acredito muito no tempo de Deus. Eu quero fazer isso com um parceiro, não é esse o momento da minha vida, mas tenho muita vontade. Eu sempre sonhei em ser mãe. Tenho certeza que vou adotar.

As duas também falaram sobre outros assuntos, como a vida amorosa de Bruna. A atriz falou que é a primeira vez que que ela não tem um namorado e está muito bem com isso e ainda disse que não consegue responder quem ela já beijou. A global fez questão de deixar claro que não é porque ela beijou tantas pessoas que nem lembra mais quem foi, mas é apenas uma tarefa difícil!

Bruna faz questão de falar sobre sua religião sempre que pode, principalmente pelas redes sociais. A atriz participa de encontros de jovens e já até realizou uma viagem missionária em Angola. Na última segunda-feira, dia 17, ela postou um texto em seu Stories que tinha sido escrito em julho e no qual ela agradecia pela vida que leva e falava sobre sua relação com Deus:

Esses dias eu tenho observado a minha vida e eu quase não consigo acreditar nela. Deus é tão bom comigo. O amor dele por mim tem me constrangido. Eu tenho me questionado diariamente porque tanto amor, porque tanta generosidade, porque tanta entregar, porque tanto cuidado e porque comigo? Pai, eu olho ao redor e te vejo em tudo. Em cada detalhe da minha vida. Em cada benção e em cada dificuldade. Te vejo até em meio ao caos e me alivia saber que eu realmente não tenho controle de absolutamente nada. O controle é todo Teu. É inevitável chorar porque toda essa gratidão não cabe aqui dentro e inunda meu ser. Tudo o que eu sou ama tudo o que você é. É um amor tão grande o que sinto que quase me assusta, não se compara a nada. E se o meu amor por Você é assim o quão perfeito e inalcançável é o Teu amor por mim. Mesmo sem eu merecer.