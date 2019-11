Após declaração de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda explica casamento com o cantor e confessa: - Eu não pego um real do Zezé

18/11/2019 | 16:10



Como você viu, surgiram rumores de que Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo já estariam casados oficialmente. Entretanto, o cantor negou os boatos em entrevista ao colunista Leo Dias, afirmando que as pessoas distorcem as informações. Agora, Graciele resolveu se pronunciar e explicar o que de fato aconteceu, já que essa história toda surgiu por conta de uma resposta que ela deu em seu perfil no Instagram.

A influenciadora digital afirmou que uma de suas seguidoras perguntou quando ela e Zezé iriam se casar oficialmente. Nisso, ela respondeu que eles já eram casados. Mas a intenção de Graciele era dizer que ela já se sentia casada por morar com o sertanejo - mas que eles possuem, sim, um documento que oficializa uma união estável. A jornalista ainda desmentiu ter se casado com comunhão total de bens, ou seja: todo o patrimônio de Zezé ainda pertence somente a ele.

- Já nos sentimos casados. Quando eu comecei a morar com o Zezé, a gente chamou o cartório e nós assinamos um documentos de união estável. E esse documento é como se fossêmos casados, mesmo. Eu assinei esse documento onde eu abro mão de tudo. Não casamos com partilha, comunhão de bens, nada disso. Na hora certa vamos casar, ter filhos, e pronto, apontou Graciele.

Ela ainda deixou claro que não costuma pedir nada ao amado, muito menos dinheiro.

- Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu não pego um real do Zezé e eu ajudo da forma como eu posso ajudar. Claro que eu não ganho tanto dinheiro assim como ele. Mas eu, como mulher, penso que tenho que trabalhar, ter dinheiro, independente dele ter dinheiro ou não. Eu acho digno. E a admiração dele por mim só aumentou. A gente não tem essa preocupação. Damos valor para as coisas mais simples.

E aí, tudo esclarecido?