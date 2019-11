Ex-mulheres de Cauã Reymond, Grazi Massafera e Alinne Moares, posam juntas em evento no Rio de Janeiro

18/11/2019 | 11:10



Grazi Massafera marcou presença no teatro Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite da último domingo, dia 17, para assistir ao espetáculo Relâmpago Cifrado, protagonizado por Alinne Moraes. No final da peça, as atrizes - que são ex-companheiras de Cauã Reymond - se cumprimentaram e até posaram para os fotógrafos de plantão.

Enquanto Grazi se relacionou com o ator de 2007 a 2013 e com ele teve Sofia, de sete anos de idade, Alinne namorou com ele entre os anos de 2002 e 2005. Atualmente, a morena é casada com o cineasta Mauro Lima, com quem tem Pedro, de cinco anos de idade.

Já Grazi está sendo apontada como namorada de Caio Castro e os dois já tem até um fã-clube dedicado especialmente ao namoro. De acordo com o jornal Extra, ele já estão sendo chamados de Castrofera e, mesmo sem ter assumido o romance publicamente, a página criada em homenagem já possui mais de 18 mil seguidores e está até sendo visitada pela própria atriz.