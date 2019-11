Obituário - 15 de novembro de 2019

Ademir Medici

18/11/2019 | 09:16



Sexta-feira, 15 de novembro de 2019

Feriado da República

Thereza Rocco Romano

(São Caetano, 5-11-1922 – 12-11-2019)

Na juventude, dona Thereza trabalhou na seção de pintura de louças da Louças Adelinas, no Centro de São Caetano. Ali permaneceu durante 15 anos, até se casar com o massagista Mario Romano, que fez história no futebol local e regional.

O casamento foi na Matriz Sagrada Família, em 1947. Um casamento que perdurou por 55 anos.

Católica fervorosa, dona Thereza frequentava a Paróquia Nossa Senhora da Candelária, no bairro Oswaldo Cruz.

Thereza Rocco Romano parte aos 97 anos. Deixa os filhos Luiz Domingos e Valdir Antonio, as noras Anna e Matilde, e os netos Fernando e Luciana. Seu corpo foi sepultado no Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

A missa de 7º dia será celebrada domingo (17 de novembro), às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Candelária: Rua Castro Alves, 781, bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano.

Crédito da foto: álbum familiar

DONA THEREZA. Religião, família e amor à sua São Caetano

7º DIA

Francisco Cocci. Amanhã, sábado (dia 16 de novembro), às 16h, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus: Rua das Paineiras, 152, bairro Jardim, em Santo André.

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 10 de novembro

José Maria de Resende, 87. Natural de Gararu (SE). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Flávio Orlando de Souza, 72. Natural de São Caetano. Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Santo André, terça-feira, dia 12 de novembro

Natal de Jesus Venezian, 69. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia em Santo André. Dia 12. Vale dos Pinheirais.



Santo André, quarta-feira, dia 13 de novembro

Ruth Teixeira Grosso, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Ricardo Varandas, 90. Natural de Amparo (SP). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Guiomar Correa, 86. Natural de São João da Boa Vista (SP), Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza dos Santos Afonso, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Lapa, em São Paulo (SP).

Roberto Osório de Vita, 73. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Hilda Moreira de Lima, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Antenor Cândido Costa, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adiraci Pereira da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Inspetor de qualidade. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 14 de novembro

Onofre Sakagawa, 95. Natural de Iguape (SP). Residia na Vila Maria, em São Paulo (SP). Comerciante.

Maria Sã João Lessio, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

Janet Marques de Castro, 86. Natural de Carangola (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 14. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

Josefa Gomes da Silva, 84. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarindo Pereira da Silva, 81. Natural de Feira de Santana (BA). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Martins, 80. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amara Purcina de Barros, 79. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Benedito da Silva, 76. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério Municipal de Bueno Brandão (MG).

Edison Capel, 73. Natural de Bauru (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senbhora do Carmo, Curuçá.

Zuleima Bassi Mortari, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Tecelã. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Vitorino dos Santos, 60. Natural de Duque de Caxias (RJ). Residia no Jardim Nazaré, em São Paulo (SP). Antônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Parra Manzano, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo (SP). Autônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma do Carmo Domingues Andrade, 47. Natural de Perobal (PR). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 15 de novembro

Lucia Scaringe de Oliveira, 77. Natural de Dobrada (SP). Residia no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos (SP). Hoje, dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado, dia 9 de novembro

Ary Villela da Cunha, 92. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Josefa Estevam da Silva, 76. Natural de Canhotinho (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Henrique Souza Menezes, 76. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Bernardo, domingo, dia 10 de novembro

Luiz Moacyr Martins, 84. Natural de Botelhos (MG). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério Municipal de Botelhos (MG).

Ozias Pereira dos Santos, 80. Natural de Gandu (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria Madalena Nicacio, 76. Natural de Santa Cruz do Descalvado (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

José Amaro de Sousa, 73. Natural de Sertania (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Cid Gonçalves Filho, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 11 de novembro

Ana Anete Ferreira, 88. Natural de Machado (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Waldir Vitor de Oliveira, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Nelson Soares Teixeira, 71. Natural de Belo Oriente (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Benedito Carlos Ungarelli, 66. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Edilson Pereira da Silva, 61. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 12 de novembro

Antonio Pereira Vaz, 88. Natural de São Vicente (SP). Residia na Vila Flora, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.

Francisca Guedes Brandão, 87. Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Valter Klein, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Antonio Milan, 72. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Roque Teixeira, 69. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Tereza da Silva Brito, 66. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 13 de novembro

Antonio Ferreira Batista, 86. Natural de Águas Belas (PE). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Benedita Teodoro Castribuini, 84. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Maria da Purificação Rocha, 82. Natural do Estado do Piauí. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

José Cizzotto, 76. Natural de Itatiba (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, quinta-feira, dia 14 de novembro

Rosalvo Pereira dos Santos, 89. Natural de Itapetinga (BA). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Ruth Hertha Geitzenauer Bueno, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Misako Nakasone, 76. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes (SP).

Sonia Maria Magdaleno, 72. Natural de Catanduva (SP). Residia n bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

José Manoel Porfírio, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 14, em São Bernardo. Cemitério do Tremembé, em São Paulo (SP).

Pedro Luiz Lopes, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Hermínio Ribeiro, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Amália Cana Prado, 66. Natural de Olímpia (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 11 de novembro

Sebastião Graciano, 87. Natural de Mococa (SP). Residia em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 13 de novembro

Nair Fabiano de Oliveira, 88. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Juvenal Leonel, 65. Natural de União dos Palmares (AL). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Jardim da Colina.



Diadema, quinta-feira, dia 14 de novembro

Nair Teixeira de Souza, 81. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Maria José Santana dos Santos, 64. Natural de Moreno (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Sirlene Barreto da Silva, 62. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Carlos Alberto Dias, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 13 de novembro

Antonia Paiva dos Santos, 99. Natural de Jaicós (PI). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Cardoso de Almeida, 80. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Rosa Cavalcante dos Reis da Silva, 78. Natural de Monte Santo (BA). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Alberto de Oliveira, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Eric de Morgado Silva, 33. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 14 de novembro

Raimundo Lopes dos Santos, 65. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14, em Santo André.

João Jorge de Souza, 63. Natural do Jardim Coimbra, em São Paulo (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonio Walter Soldá, 82. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Maria Tereza Rocha Lessa, 76. Natural de Cajuri (MG). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Maria Madalena Costa Ruiz, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Elaine Cristina Sales da Silva, 49. Natural de Santos (SP). Residia no Recanto das Flores, em Rio Grande da Serra. Dia 14, em Mauá. Vale da Paz, em Diadema.