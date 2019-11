São Caetano empata em casa e fatura título da Copa Paulista

Fábio Martins

Do dgabc.com.br



16/11/2019 | 19:02



O São Caetano é campeão da Copa Paulista. O Azulão empatou por 1 a 1 com o XV de Piracicaba no Anacleto Campanella e, como havia vencido o duelo de ida por 3 a 2, em Piracicaba, faturou o título estadual pela primeira vez em sua história. Com a conquista, retorna ao cenário nacional - pode escolher vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.

Não faltou emoção no jogo. O gol do Azulão foi do atacante adversário Kadu Barone, que cabeçeou contra a própria meta depois de escanteio cobrado pelo lateral-direito Alex Reinaldo. O XV empatou aos 45 minutos do segundo tempo, com Gilberto Alemão e, na sequência do lance, o goleiro azulino Luiz Daniel foi expulso. O volante Mazinho foi defender a meta porque o técnico Marcelo Vilar já tinha feito todas as alterações.

Como campeão da Copa Paulista, o Azulão terá direito a R$ 250 mil em premiação. O dinheiro é bem-vindo em momento de crise financeira vivida pela equipe da região. O São Caetano, que já foi campeão paulista (2004) e finalista da Libertadores (2001), tem dívidas na casa dos R$ 30 milhões e os jogadores reclamam de salários e direitos de imagem atrasados. Nos bastidores, os problemas existem, principalmente depois que o empresário Saul Klein, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, desistiu de aportar recursos no time.

O título virou alento em uma temporada terrível para o São Caetano. O clube foi rebaixado para a Série A-2 do Campeonato Paulista e caiu logo na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os fracassos nas duas competições haviam tirado a equipe do cenário nacional do ano que vem, panorama revertido com a conquista.

A última taça levantada pelo São Caetano foi em 2017, quando venceu a Série A-2 do Campeonato Paulista.

O JOGO

A partida foi bastante movimentada no Anacleto Campanella. Precisando reverter desvantagem, o Nhô Quim procurava o jogo, em ações ofensivas mais contundentes. Acertou a trave de Luiz Daniel - em cabeçada contra a própria meta de Mazinho - nos primeiros minutos de partida, assustando os torcedores azulinos.

Apesar do controle do duelo, o XV pecava muito no último passe ou na finalização. O Azulão buscou o contragolpe, mas também sofria com passes errados.

Na segunda etapa, o São Caetano até equilibrou as ações, buscando tocar mais a bola no meio de campo. Porém, o XV voltou a dominar o jogo e levar trabalho para Luiz Daniel - o goleiro do Azulão foi o destaque da final, repetindo boa atuação da partida de ida, em Piracicaba.

A sorte são-caetanense mudou com a entrada de Alex Reinaldo. O lateral estava no banco e entrou no lugar de Anderson Rosa. Com o pé direito calibrado nas cobranças de falta, trouxe esperança de gol ao torcedor do Azulão. E foi decisivo em um escanteio. Aos 21 minutos, cobrou com muito veneno no primeiro poste. O atacante Kadu Barone cabeceou contra o próprio gol. A bola bateu no travessão e morreu no fundo da redes.

O XV chegou a empatar, aos 35 minutos. Robertinho aproveitou rebote e marcou, mas estava impedido e o gol foi anulado.

Aos 45 minutos, quando a partida se encaminhava para vitória do São Caetano apesar da pressão do Nhô Quim, o jogo virou. O XV de Piracicaba empatou, com gol do zagueiro Gilberto Alemão. Mas o duelo pegou fogo mesmo porque houve confusão dentro do gol. Raphael Macena e o goleiro Luiz Daniel brigaram e foram expulsos. O São Caetano havia feito todas as alterações e o volante Mazinho foi defender a meta azulina.

Os últimos minutos foram de muita emoção. Dentro de campo, com o XV tentando o empate. E fora dele, com o apito final do árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo.