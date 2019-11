Sandra Annenberg fala sobre estado de saúde de Glória Maria no Globo Repórter: - Está muito bem

16/11/2019 | 13:10



Na última segunda-feira, dia 11, Glória Maria foi internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para passar por um cirurgia no cérebro. De acordo com a assessoria da Rede Globo, tudo aconteceu depois que a jornalista passou mal e se submeteu a um exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral.

A jornalista Glória Maria sentiu-se mal em casa, na última quinta-feira, dia 7, tendo sido submetida a exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral. Gloria foi operada, hoje, com sucesso, no Hospital Copa Star. A lesão for totalmente removida e ela passa bem, devendo ter alta até o final da semana, diz o comunicado da emissora.

Por conta disso, Glória precisou se afastar do Globo Repórter e, na noite da última sexta-feira, dia 15, Sandra Annenberg começou o programa dando informações sobre o estado de saúde de sua colega Glória Maria.

- Antes de começar o nosso programa eu quero contar a vocês que minha querida parceira Glória Maria está muito bem, se recuperando de uma cirurgia, e que logo, logo estará de volta ao nosso Globo Repórter, afirmou.

Annenberg e Glória estão à frente do Globo Repórter desde o início de outubro, quando ela deixou a bancada do Jornal Hoje para Maria Júlia Coutinho.